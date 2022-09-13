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https://sputniknews.com.tr/20220913/abdli-cumhuriyetci-senator-graham-kurtajin-ulke-genelinde-yasaklanmasi-icin-tasari-sundu-1061151533.html
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, kürtajın ülke genelinde yasaklanması için tasarı sundu
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, kürtajın ülke genelinde yasaklanması için tasarı sundu
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, kürtajın ülke genelinde gebeliğin 15. haftasından sonra yasaklanması için tasarı sunarken, Beyaz Saray konuya tepki... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:56+0300
2022-09-13T22:56+0300
dünya
abd
kürtaj
joe biden
kürtaj yasağı
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Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Grahem, bugün Kongrede yaptığı basın toplantısında, kürtajın ülke genelinde yasaklanması için bir tasarı sunduklarını altını çizerek, "Amerika'yı dünyanın geri kalanı ile aynı seviyeye getirmek için bu tasarıyı sunuyoruz" ifadesini kullandı.Sunulan tasarıya göre gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtaj yasaklanacak, ensest ya da tecavüz sonucu oluşan gebelikler ya da annenin hayati tehlikesi olan gebelikler istisna olarak kabul edilecek.Tasarının yasalaşması için önce Senato'nun, ardından Temsilciler Meclisinin, en son da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.Beyaz Saray'dan tasarıya tepki: Bu tasarı, Amerikan halkının inandıklarından fersah fersah uzaktadırGraham'ın basın toplantısının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yazılı açıklama yaparak, konuya tepki gösterdi.Açıklamada Jean-Pierre, "Bugün Senatör Graham, 50 eyaletin tamamında kadınların haklarını elinden almak için ulusal kürtaj yasağı tasarısını sundu. Bu tasarı, Amerikan halkının inandıklarından fersah fersah uzaktadır" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Biden'ın halkın sağlık giderlerini azaltacak tasarılara odaklandığını kaydeden Jean-Pierre, "Öte yandan Cumhuriyetçiler milyonlarca kadının hakkını elinden almaya odaklanmıştır" eleştirisinde bulundu.Jean-Pierre, Biden'ın ve Kongredeki Demokratların kadınların kürtaj hakkının yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.Haziranda kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan karar iptal olmuştuABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı 9 yargıçtan 6’sının oyuyla iptal etmişti.Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde, zaman zaman protesto gösterileri düzenlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220630/abdli-senatorden-turkiyeye-f-16-satisina-destek-bu-abdnin-cikarlarina-hizmet-etmektedir-1058122075.html
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abd, kürtaj, joe biden, kürtaj yasağı
abd, kürtaj, joe biden, kürtaj yasağı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, kürtajın ülke genelinde yasaklanması için tasarı sundu

22:56 13.09.2022
© REUTERS / ERIN SCOTTSen. Lindsey Graham (R-SC) announces a bipartisan agreement on Turkey sanctions during a news conference on Capitol Hill in Washington, U.S., October 17, 2019. REUTERS/Erin Scott
Sen. Lindsey Graham (R-SC) announces a bipartisan agreement on Turkey sanctions during a news conference on Capitol Hill in Washington, U.S., October 17, 2019. REUTERS/Erin Scott - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© REUTERS / ERIN SCOTT
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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham, kürtajın ülke genelinde gebeliğin 15. haftasından sonra yasaklanması için tasarı sunarken, Beyaz Saray konuya tepki gösterdi.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Grahem, bugün Kongrede yaptığı basın toplantısında, kürtajın ülke genelinde yasaklanması için bir tasarı sunduklarını altını çizerek, "Amerika'yı dünyanın geri kalanı ile aynı seviyeye getirmek için bu tasarıyı sunuyoruz" ifadesini kullandı.
Sunulan tasarıya göre gebeliğin 15. haftasından itibaren kürtaj yasaklanacak, ensest ya da tecavüz sonucu oluşan gebelikler ya da annenin hayati tehlikesi olan gebelikler istisna olarak kabul edilecek.
Tasarının yasalaşması için önce Senato'nun, ardından Temsilciler Meclisinin, en son da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor.

Beyaz Saray'dan tasarıya tepki: Bu tasarı, Amerikan halkının inandıklarından fersah fersah uzaktadır

Graham'ın basın toplantısının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yazılı açıklama yaparak, konuya tepki gösterdi.
Açıklamada Jean-Pierre, "Bugün Senatör Graham, 50 eyaletin tamamında kadınların haklarını elinden almak için ulusal kürtaj yasağı tasarısını sundu. Bu tasarı, Amerikan halkının inandıklarından fersah fersah uzaktadır" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden'ın halkın sağlık giderlerini azaltacak tasarılara odaklandığını kaydeden Jean-Pierre, "Öte yandan Cumhuriyetçiler milyonlarca kadının hakkını elinden almaya odaklanmıştır" eleştirisinde bulundu.
Jean-Pierre, Biden'ın ve Kongredeki Demokratların kadınların kürtaj hakkının yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Haziranda kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan karar iptal olmuştu

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı 9 yargıçtan 6’sının oyuyla iptal etmişti.
Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.
Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.
Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde, zaman zaman protesto gösterileri düzenlenmişti.
Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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30 Haziran , 01:46
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