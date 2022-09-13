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https://sputniknews.com.tr/20220913/abdli-cift-haklarindaki-iside-destek-verme-suclamasini-kabul-etti-1061119266.html
ABD'li çift haklarındaki 'IŞİD'e destek verme' suçlamasını kabul etti
ABD'li çift haklarındaki 'IŞİD'e destek verme' suçlamasını kabul etti
ABD'li bir çift, IŞİD'e katılmak üzere Yemen'e giden bir gemiye binmeye çalışırken yakalandıklarını itiraf etti. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T02:34+0300
2022-09-13T02:41+0300
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan vatandaşı olan Arwa Muthana ve James Bradley isimli çift, haklarındaki IŞİD'e destek verme suçlamasını kabul etti.Çift, geçen yıl New Jersey eyaletinde bir gemiye binerek IŞİD'e katılmak üzere Yemen'e gitmeye çalıştıklarını ve bu süreçte yakalandıklarını itiraf etti.Ayrıca Muthana'nın kız kardeşi Hoda Muthana'nın da 2014'te IŞİD gelini olduğu ve şu anda ABD'ye geri dönebilmek için uğraştığı aktarıldı.
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abd, işid, yemen
abd, işid, yemen

ABD'li çift haklarındaki 'IŞİD'e destek verme' suçlamasını kabul etti

02:34 13.09.2022 (güncellendi: 02:41 13.09.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN IŞİD bayrağı
IŞİD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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ABD'li bir çift, IŞİD'e katılmak üzere Yemen'e giden bir gemiye binmeye çalışırken yakalandıklarını itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan vatandaşı olan Arwa Muthana ve James Bradley isimli çift, haklarındaki IŞİD'e destek verme suçlamasını kabul etti.
Çift, geçen yıl New Jersey eyaletinde bir gemiye binerek IŞİD'e katılmak üzere Yemen'e gitmeye çalıştıklarını ve bu süreçte yakalandıklarını itiraf etti.
Ayrıca Muthana'nın kız kardeşi Hoda Muthana'nın da 2014'te IŞİD gelini olduğu ve şu anda ABD'ye geri dönebilmek için uğraştığı aktarıldı.
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