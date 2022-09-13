https://sputniknews.com.tr/20220913/abden-suudi-arabistana-ust-duzey-ziyaret-1061150990.html
AB'den Suudi Arabistan'a üst düzey ziyaret
AB'den Suudi Arabistan'a üst düzey ziyaret
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:43+0300
2022-09-13T22:43+0300
2022-09-13T22:43+0300
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ab
charles michel
muhammed bin selman
suudi arabistan
ziyaret
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Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk AB Konseyi Başkanı oldu.Michel ile Prens bin Selman'ın görüşmesinde, enerji güvenliği, ticaret, yatırımlar, iklim değişikliği, güvenlik ve insan hakları gibi başlıklarda birçok konu ele alındı.Görüşmede, Ukrayna, İran nükleer anlaşması, Irak, Yemen, Suriye, Lübnan ve terörle mücadele gibi küresel barış ve güvenliğe ilişkin ortak çıkarlar konusunda güçlü bir siyasi diyalog geliştirilmesinin önemi vurgulandı.Michel'in insan hakları konusunu gündeme getirdiği, temel haklara saygı gösterilmesinin AB için önem taşıdığı ve AB'nin DNA'sı anlamına geldiği değerlendirmesini yaptığı belirtildi.AB Konseyi Başkanı Michel, Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek üzere bölge turunda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/suudi-arabistan-kralice-2-elizabeth-icin-umreye-gelen-adami-gozaltina-aldi-1061128483.html
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ab, charles michel, muhammed bin selman, suudi arabistan, ziyaret
ab, charles michel, muhammed bin selman, suudi arabistan, ziyaret
AB'den Suudi Arabistan'a üst düzey ziyaret
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk AB Konseyi Başkanı oldu.
Michel ile Prens bin Selman'ın görüşmesinde, enerji güvenliği, ticaret, yatırımlar, iklim değişikliği, güvenlik ve insan hakları gibi başlıklarda birçok konu ele alındı.
Görüşmede, Ukrayna, İran nükleer anlaşması, Irak, Yemen, Suriye, Lübnan ve terörle mücadele gibi küresel barış ve güvenliğe ilişkin ortak çıkarlar konusunda güçlü bir siyasi diyalog geliştirilmesinin önemi vurgulandı.
Michel'in insan hakları konusunu gündeme getirdiği, temel haklara saygı gösterilmesinin AB için önem taşıdığı ve AB'nin DNA'sı anlamına geldiği değerlendirmesini yaptığı belirtildi.
AB Konseyi Başkanı Michel, Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek üzere bölge turunda bulunuyor.