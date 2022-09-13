https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-uyesi-9-ulke-ruslara-vize-vermeyi-durdurdu---1061139083.html

AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu

AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Avrupa Birliği’nin (AB) 9 üye ülkesinin, turist vizesi almak isteyen Ruslardan belge kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T17:12+0300

2022-09-13T17:12+0300

2022-09-13T17:13+0300

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schengen

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Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Çekya, Slovenya, Danimarka, Belçika ve Hollanda, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurdu. Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya’nın bu adıma karşılık verme niyetinde olmadığını açıkladı. Çijov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Buna aynı şekilde cevap vermeyeceğiz. Demokrasiye, hareket özgürlüğüne bağlı bir ülke olarak kalacağız. Gelip Rusların gerçekte nasıl yaşadığını ve Rusya’da neler olup bittiğini görmek isteyenler için açık ülke olacağız” ifadesini kullandı. Bu arada İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Macaristan, Ruslara Schengen vizesi vermeye devam ederken Güney Kıbrıs ulusal vize veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ile-ab-ulkeleri-arasinda-vize-kolayligi-uygulamasi-yururlukten-kalkti-1061099965.html

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