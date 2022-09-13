https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-uyesi-9-ulke-ruslara-vize-vermeyi-durdurdu---1061139083.html
AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu
AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Avrupa Birliği’nin (AB) 9 üye ülkesinin, turist vizesi almak isteyen Ruslardan belge kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:12+0300
2022-09-13T17:12+0300
2022-09-13T17:13+0300
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Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Çekya, Slovenya, Danimarka, Belçika ve Hollanda, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurdu. Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya’nın bu adıma karşılık verme niyetinde olmadığını açıkladı. Çijov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Buna aynı şekilde cevap vermeyeceğiz. Demokrasiye, hareket özgürlüğüne bağlı bir ülke olarak kalacağız. Gelip Rusların gerçekte nasıl yaşadığını ve Rusya’da neler olup bittiğini görmek isteyenler için açık ülke olacağız” ifadesini kullandı. Bu arada İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Macaristan, Ruslara Schengen vizesi vermeye devam ederken Güney Kıbrıs ulusal vize veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ile-ab-ulkeleri-arasinda-vize-kolayligi-uygulamasi-yururlukten-kalkti-1061099965.html
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rusya, schengen, vize, ab
AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu
17:12 13.09.2022 (güncellendi: 17:13 13.09.2022) Abone ol
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Avrupa Birliği’nin (AB) 9 üye ülkesinin, turist vizesi almak isteyen Ruslardan belge kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı.
Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Çekya, Slovenya, Danimarka, Belçika ve Hollanda, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurdu.
Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya’nın bu adıma karşılık verme niyetinde olmadığını açıkladı.
Çijov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Buna aynı şekilde cevap vermeyeceğiz. Demokrasiye, hareket özgürlüğüne bağlı bir ülke olarak kalacağız. Gelip Rusların gerçekte nasıl yaşadığını ve Rusya’da neler olup bittiğini görmek isteyenler için açık ülke olacağız” ifadesini kullandı.
Bu arada İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Macaristan, Ruslara Schengen vizesi vermeye devam ederken Güney Kıbrıs ulusal vize veriyor.