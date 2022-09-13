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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-uyesi-9-ulke-ruslara-vize-vermeyi-durdurdu---1061139083.html
AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu
AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Avrupa Birliği’nin (AB) 9 üye ülkesinin, turist vizesi almak isteyen Ruslardan belge kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:12+0300
2022-09-13T17:13+0300
ukrayna krizi
rusya
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Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Çekya, Slovenya, Danimarka, Belçika ve Hollanda, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurdu. Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya’nın bu adıma karşılık verme niyetinde olmadığını açıkladı. Çijov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Buna aynı şekilde cevap vermeyeceğiz. Demokrasiye, hareket özgürlüğüne bağlı bir ülke olarak kalacağız. Gelip Rusların gerçekte nasıl yaşadığını ve Rusya’da neler olup bittiğini görmek isteyenler için açık ülke olacağız” ifadesini kullandı. Bu arada İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Macaristan, Ruslara Schengen vizesi vermeye devam ederken Güney Kıbrıs ulusal vize veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-ile-ab-ulkeleri-arasinda-vize-kolayligi-uygulamasi-yururlukten-kalkti-1061099965.html
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rusya, schengen, vize, ab
rusya, schengen, vize, ab

AB üyesi 9 ülke, Ruslara vize vermeyi durdurdu

17:12 13.09.2022 (güncellendi: 17:13 13.09.2022)
© AFP 2022 / ALESSANDRO RAMPAZZOVize- Finlandiya- Havalimanı
Vize- Finlandiya- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / ALESSANDRO RAMPAZZO
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Avrupa Birliği’nin (AB) 9 üye ülkesinin, turist vizesi almak isteyen Ruslardan belge kabul etmeyi durdurduğunu açıkladı.
Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Çekya, Slovenya, Danimarka, Belçika ve Hollanda, Ruslara turist vizesi vermeyi durdurdu.
Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rusya’nın bu adıma karşılık verme niyetinde olmadığını açıkladı.
Çijov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Buna aynı şekilde cevap vermeyeceğiz. Demokrasiye, hareket özgürlüğüne bağlı bir ülke olarak kalacağız. Gelip Rusların gerçekte nasıl yaşadığını ve Rusya’da neler olup bittiğini görmek isteyenler için açık ülke olacağız” ifadesini kullandı.
Bu arada İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Macaristan, Ruslara Schengen vizesi vermeye devam ederken Güney Kıbrıs ulusal vize veriyor.
Rusya ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
Ukrayna krizi
Rusya ile AB ülkeleri arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı
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