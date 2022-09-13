Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-suriyelilerin-ulkelerine-donusunu-destekliyoruz-ancak-sartlar-henuz-olusmadi-1061147925.html
AB: Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü destekliyoruz ancak şartlar henüz oluşmadı
AB: Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü destekliyoruz ancak şartlar henüz oluşmadı
Avrupa Birliği (AB), Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşünü desteklediklerini, ancak bu şartların henüz oluşmadığını ve bu konuda... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T21:50+0300
2022-09-13T21:50+0300
dünya
ab
avrupa
suriyeli
suriyeli mülteciler
dönüş
geri dönüş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/88/1039948862_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6818ffd9794f8898320e1db018ce9332.jpg
AB'nin Suriye'deki misyonu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada; AB Suriye Delegasyonu Başkanı Dan Stoenescu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Şam'da görüştüğü bildirildi.Açıklamada; AB'nin BM'nin Suriye'deki mülteciler konusunda gönüllü geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarını desteklediği belirtilerek, "Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var, ancak şartlar henüz oluşmadı. İlk olarak gerekli olan, uluslararası hukuka ve 'geri gönderme yasağı' uyarınca, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için koşulların yaratılmasıdır. AB, şartlar uygun olduğunda, en kısa sürede BM kolaylaştırıcılığındaki geri dönüşleri destekleyecektir" denildi.AB Komisyonundan alınan bilgiye göre; AB'nin iç savaş nedeniyle Beyrut'a tahliye edilen delegasyonu Şam'daki binasından da faaliyet gösteriyor ve Delegasyon Başkanı Stoenescu düzenli olarak Şam'ı ziyaret ediyor.AB'den yapılan açıklamalarda sık sık Suriye'de kalıcı ve anlaşılır bir siyasi çözüme bağlı olunduğu, Beşşar Esed rejimiyle normalleşmenin, savaş sona ermeden ülkenin yeniden inşasının ve yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağı ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/abye-ilk-kez-iltica-basvurusu-yapanlarin-sayisi-artti-1060408386.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103994/88/1039948862_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_075369579f57cce1f6fb712f8495326e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, avrupa, suriyeli, suriyeli mülteciler, dönüş, geri dönüş
ab, avrupa, suriyeli, suriyeli mülteciler, dönüş, geri dönüş

AB: Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü destekliyoruz ancak şartlar henüz oluşmadı

21:50 13.09.2022
© AABayram ziyaretinden dönen Suriyeliler
Bayram ziyaretinden dönen Suriyeliler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB), Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşünü desteklediklerini, ancak bu şartların henüz oluşmadığını ve bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çalışmalarını desteklediğini duyurdu.
AB'nin Suriye'deki misyonu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada; AB Suriye Delegasyonu Başkanı Dan Stoenescu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Şam'da görüştüğü bildirildi.
Açıklamada; AB'nin BM'nin Suriye'deki mülteciler konusunda gönüllü geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarını desteklediği belirtilerek, "Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var, ancak şartlar henüz oluşmadı. İlk olarak gerekli olan, uluslararası hukuka ve 'geri gönderme yasağı' uyarınca, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için koşulların yaratılmasıdır. AB, şartlar uygun olduğunda, en kısa sürede BM kolaylaştırıcılığındaki geri dönüşleri destekleyecektir" denildi.
AB Komisyonundan alınan bilgiye göre; AB'nin iç savaş nedeniyle Beyrut'a tahliye edilen delegasyonu Şam'daki binasından da faaliyet gösteriyor ve Delegasyon Başkanı Stoenescu düzenli olarak Şam'ı ziyaret ediyor.
AB'den yapılan açıklamalarda sık sık Suriye'de kalıcı ve anlaşılır bir siyasi çözüme bağlı olunduğu, Beşşar Esed rejimiyle normalleşmenin, savaş sona ermeden ülkenin yeniden inşasının ve yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağı ifade ediliyor.
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
DÜNYA
AB'ye ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı arttı
26 Ağustos, 01:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала