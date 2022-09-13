https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-suriyelilerin-ulkelerine-donusunu-destekliyoruz-ancak-sartlar-henuz-olusmadi-1061147925.html
AB: Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü destekliyoruz ancak şartlar henüz oluşmadı
AB: Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü destekliyoruz ancak şartlar henüz oluşmadı
Avrupa Birliği (AB), Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşünü desteklediklerini, ancak bu şartların henüz oluşmadığını ve bu konuda... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T21:50+0300
2022-09-13T21:50+0300
2022-09-13T21:50+0300
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AB'nin Suriye'deki misyonu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada; AB Suriye Delegasyonu Başkanı Dan Stoenescu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Şam'da görüştüğü bildirildi.Açıklamada; AB'nin BM'nin Suriye'deki mülteciler konusunda gönüllü geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarını desteklediği belirtilerek, "Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var, ancak şartlar henüz oluşmadı. İlk olarak gerekli olan, uluslararası hukuka ve 'geri gönderme yasağı' uyarınca, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için koşulların yaratılmasıdır. AB, şartlar uygun olduğunda, en kısa sürede BM kolaylaştırıcılığındaki geri dönüşleri destekleyecektir" denildi.AB Komisyonundan alınan bilgiye göre; AB'nin iç savaş nedeniyle Beyrut'a tahliye edilen delegasyonu Şam'daki binasından da faaliyet gösteriyor ve Delegasyon Başkanı Stoenescu düzenli olarak Şam'ı ziyaret ediyor.AB'den yapılan açıklamalarda sık sık Suriye'de kalıcı ve anlaşılır bir siyasi çözüme bağlı olunduğu, Beşşar Esed rejimiyle normalleşmenin, savaş sona ermeden ülkenin yeniden inşasının ve yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağı ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220826/abye-ilk-kez-iltica-basvurusu-yapanlarin-sayisi-artti-1060408386.html
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ab, avrupa, suriyeli, suriyeli mülteciler, dönüş, geri dönüş
ab, avrupa, suriyeli, suriyeli mülteciler, dönüş, geri dönüş
AB: Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü destekliyoruz ancak şartlar henüz oluşmadı
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Avrupa Birliği (AB), Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşünü desteklediklerini, ancak bu şartların henüz oluşmadığını ve bu konuda Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çalışmalarını desteklediğini duyurdu.
AB'nin Suriye'deki misyonu tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada; AB Suriye Delegasyonu Başkanı Dan Stoenescu'nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Şam'da görüştüğü bildirildi.
Açıklamada; AB'nin BM'nin Suriye'deki mülteciler konusunda gönüllü geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarını desteklediği belirtilerek, "Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var, ancak şartlar henüz oluşmadı. İlk olarak gerekli olan, uluslararası hukuka ve 'geri gönderme yasağı' uyarınca, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için koşulların yaratılmasıdır. AB, şartlar uygun olduğunda, en kısa sürede BM kolaylaştırıcılığındaki geri dönüşleri destekleyecektir" denildi.
AB Komisyonundan alınan bilgiye göre; AB'nin iç savaş nedeniyle Beyrut'a tahliye edilen delegasyonu Şam'daki binasından da faaliyet gösteriyor ve Delegasyon Başkanı Stoenescu düzenli olarak Şam'ı ziyaret ediyor.
AB'den yapılan açıklamalarda sık sık Suriye'de kalıcı ve anlaşılır bir siyasi çözüme bağlı olunduğu, Beşşar Esed rejimiyle normalleşmenin, savaş sona ermeden ülkenin yeniden inşasının ve yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmayacağı ifade ediliyor.