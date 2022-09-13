https://sputniknews.com.tr/20220913/4-ilde-feto-operasyonu-13-gozalti-1061123241.html

4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

4 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T09:47+0300

2022-09-13T09:47+0300

2022-09-13T09:47+0300

türkiye

türkiye

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul, Adana, İzmir ve Isparta'da şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 3'ü ise adli makamlarca serbest bırakıldı.Öte yandan operasyonda aranan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220910/yunanistana-kacmaya-calisan-5-feto-suphelisi-yakalandi-1061043879.html

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türkiye, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), operasyon