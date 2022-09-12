https://sputniknews.com.tr/20220912/zaporojye-yonetimi-zaporojye-ngsnin-kapanmasindan-sonra-bolgenin-elektrigi-kirimdan-saglaniyor-1061107000.html

Zaporojye yönetimi: Zaporojye NGS’nin kapanmasından sonra bölgenin elektriği Kırım’dan sağlanıyor

Zaporojye yönetimi: Zaporojye NGS’nin kapanmasından sonra bölgenin elektriği Kırım’dan sağlanıyor

Zaporojye Bölgesi’ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kapanmasının ardından bölgenin Rus... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T20:47+0300

2022-09-12T20:47+0300

2022-09-12T20:50+0300

ukrayna krizi

zaporojye

kırım

yevgeniy balitskiy

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Balitskiy, Rossiya 24 televizyonunda yaptığı açıklamada Zaporojye NGS’nin kapanmasının ardından Zaporojye Bölgesi’nin Rus askerlerinin kontrolündeki kısmının elektrik beslemesinin Kırım’dan sağlandığını söyledi.“Nazizmden kurtarılan Zaporojye Bölgesi’nin tamamı bugün Kırım tarafından besleniyor, elektriğimiz istikrarlı bir şekilde sağlanıyor. Yön değiştirmeler sırasında küçük düşüşler dışında herhangi bir kesinti yaşamıyoruz” diye konuşan Balitskiy, uzmanların tüketimin arttığı kış ayları da dahil olmak üzere gelen elektriğin yeterli olacağının garantisini verdiğini vurguladı.Balitskiy ayrıca son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik bombardımanlarının neredeyse kesildiğini sözlerine ekledi.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar kentinin yakınında yer alan Zaporojye NGS, ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyor.24 Şubat'ta başlayan özel askeri harekatın ardından Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda Ukrayna tarafından düzenli olarak fırlatılan top mermilerinin birçok kez hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler artmış bulunuyor.

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