https://sputniknews.com.tr/20220912/zaporojye-yonetimi-zaporojye-ngsnin-kapanmasindan-sonra-bolgenin-elektrigi-kirimdan-saglaniyor-1061107000.html
Zaporojye yönetimi: Zaporojye NGS’nin kapanmasından sonra bölgenin elektriği Kırım’dan sağlanıyor
Zaporojye yönetimi: Zaporojye NGS’nin kapanmasından sonra bölgenin elektriği Kırım’dan sağlanıyor
Zaporojye Bölgesi’ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kapanmasının ardından bölgenin Rus... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:47+0300
2022-09-12T20:47+0300
2022-09-12T20:50+0300
ukrayna krizi
zaporojye
kırım
yevgeniy balitskiy
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Balitskiy, Rossiya 24 televizyonunda yaptığı açıklamada Zaporojye NGS’nin kapanmasının ardından Zaporojye Bölgesi’nin Rus askerlerinin kontrolündeki kısmının elektrik beslemesinin Kırım’dan sağlandığını söyledi.“Nazizmden kurtarılan Zaporojye Bölgesi’nin tamamı bugün Kırım tarafından besleniyor, elektriğimiz istikrarlı bir şekilde sağlanıyor. Yön değiştirmeler sırasında küçük düşüşler dışında herhangi bir kesinti yaşamıyoruz” diye konuşan Balitskiy, uzmanların tüketimin arttığı kış ayları da dahil olmak üzere gelen elektriğin yeterli olacağının garantisini verdiğini vurguladı.Balitskiy ayrıca son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik bombardımanlarının neredeyse kesildiğini sözlerine ekledi.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar kentinin yakınında yer alan Zaporojye NGS, ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyor.24 Şubat'ta başlayan özel askeri harekatın ardından Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda Ukrayna tarafından düzenli olarak fırlatılan top mermilerinin birçok kez hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler artmış bulunuyor.
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zaporojye, kırım, yevgeniy balitskiy
zaporojye, kırım, yevgeniy balitskiy
Zaporojye yönetimi: Zaporojye NGS’nin kapanmasından sonra bölgenin elektriği Kırım’dan sağlanıyor
20:47 12.09.2022 (güncellendi: 20:50 12.09.2022) Abone ol
Zaporojye Bölgesi’ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kapanmasının ardından bölgenin Rus kontrolündeki kısmının elektrik beslemesinin Kırım’dan sağlandığını belirtti.
Balitskiy, Rossiya 24 televizyonunda yaptığı açıklamada Zaporojye NGS’nin kapanmasının ardından Zaporojye Bölgesi’nin Rus askerlerinin kontrolündeki kısmının elektrik beslemesinin Kırım’dan sağlandığını söyledi.
“Nazizmden kurtarılan Zaporojye Bölgesi’nin tamamı bugün Kırım tarafından besleniyor, elektriğimiz istikrarlı bir şekilde sağlanıyor. Yön değiştirmeler sırasında küçük düşüşler dışında herhangi bir kesinti yaşamıyoruz” diye konuşan Balitskiy, uzmanların tüketimin arttığı kış ayları da dahil olmak üzere gelen elektriğin yeterli olacağının garantisini verdiğini vurguladı.
Balitskiy ayrıca son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye yönelik bombardımanlarının neredeyse kesildiğini sözlerine ekledi.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar kentinin yakınında yer alan Zaporojye NGS, ünite sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyor.
24 Şubat'ta başlayan özel askeri harekatın ardından Rus kuvvetlerinin kontrolüne giren santral, son zamanlarda Ukrayna tarafından düzenli olarak fırlatılan top mermilerinin birçok kez hedefi oldu ve olası bir nükleer kaza konusunda uluslararası endişeler artmış bulunuyor.