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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/zaporojye-yonetimi-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-bolgesinde-taarruz-icin-agir-silahlar-hazirliyor-1061109403.html
Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS bölgesinde taarruz için ağır silahlar hazırlıyor
Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS bölgesinde taarruz için ağır silahlar hazırlıyor
Zaporojye bölge yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bulunduğu bölgede kapsamlı bir taarruza... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T21:38+0300
2022-09-12T21:39+0300
zaporojye
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Zaporojye konsey üyesi Rogov, Rossiya 1 televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgede kapsamlı bir taarruz için ağır silahlar konuşlandırdığını söyledi.Ukrayna ordu birliklerinin temas hattına Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri ile (HIMARS) M777 obüsleri aktardıklarına dikkat çeken Rogov, Ukrayna birliklerinin taarruzunun nükleer santralin bulunduğu bölgenin yanı sıra geçişler ve ‘biraz doğuya doğru’ planlandığı bilgisini verdi.Rogov, ‘(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in militanlarının nükleer terörizmle uğraşmaya devam ettiklerini’ vurguladı.Kiev’in tüm askeri faaliyetlerinin İngiltere ve ABD tarafından yönetildiğini aktaran Rogov, “Zaporojye’deki çatışma temas hattındaki tüm koordinasyon İngilizler ve daha az ölçüde Amerikalılar tarafından yürütülüyor. Aslında Anglosaksonlar biçiminde NATO askerleri şimdi bölgede bizimle savaşıyor, ancak bunu Rus olmadıklarına ikna ettikleri eski vatandaşlarımızın elleriyle” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/patrusev-ukraynalilar-abdnin-emriyle-nukleer-felaket-cikarmak-icin-zaporojye-ngsyi-vuruyor-1061102607.html
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zaporojye, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
zaporojye, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS bölgesinde taarruz için ağır silahlar hazırlıyor

21:38 12.09.2022 (güncellendi: 21:39 12.09.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye
Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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Zaporojye bölge yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bulunduğu bölgede kapsamlı bir taarruza hazırlandığını belirtti.
Zaporojye konsey üyesi Rogov, Rossiya 1 televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgede kapsamlı bir taarruz için ağır silahlar konuşlandırdığını söyledi.
Ukrayna ordu birliklerinin temas hattına Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri ile (HIMARS) M777 obüsleri aktardıklarına dikkat çeken Rogov, Ukrayna birliklerinin taarruzunun nükleer santralin bulunduğu bölgenin yanı sıra geçişler ve ‘biraz doğuya doğru’ planlandığı bilgisini verdi.
Rogov, ‘(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in militanlarının nükleer terörizmle uğraşmaya devam ettiklerini’ vurguladı.
Kiev’in tüm askeri faaliyetlerinin İngiltere ve ABD tarafından yönetildiğini aktaran Rogov, “Zaporojye’deki çatışma temas hattındaki tüm koordinasyon İngilizler ve daha az ölçüde Amerikalılar tarafından yürütülüyor. Aslında Anglosaksonlar biçiminde NATO askerleri şimdi bölgede bizimle savaşıyor, ancak bunu Rus olmadıklarına ikna ettikleri eski vatandaşlarımızın elleriyle” ifadelerini kullandı.
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
Ukrayna krizi
Patruşev: Ukraynalılar, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vuruyor
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