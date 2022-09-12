https://sputniknews.com.tr/20220912/zaporojye-yonetimi-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-bolgesinde-taarruz-icin-agir-silahlar-hazirliyor-1061109403.html

Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS bölgesinde taarruz için ağır silahlar hazırlıyor

Zaporojye yönetimi: Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS bölgesinde taarruz için ağır silahlar hazırlıyor

Zaporojye bölge yönetiminin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bulunduğu bölgede kapsamlı bir taarruza... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T21:38+0300

2022-09-12T21:38+0300

2022-09-12T21:39+0300

zaporojye

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Zaporojye konsey üyesi Rogov, Rossiya 1 televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye NGS’nin bulunduğu bölgede kapsamlı bir taarruz için ağır silahlar konuşlandırdığını söyledi.Ukrayna ordu birliklerinin temas hattına Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri ile (HIMARS) M777 obüsleri aktardıklarına dikkat çeken Rogov, Ukrayna birliklerinin taarruzunun nükleer santralin bulunduğu bölgenin yanı sıra geçişler ve ‘biraz doğuya doğru’ planlandığı bilgisini verdi.Rogov, ‘(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in militanlarının nükleer terörizmle uğraşmaya devam ettiklerini’ vurguladı.Kiev’in tüm askeri faaliyetlerinin İngiltere ve ABD tarafından yönetildiğini aktaran Rogov, “Zaporojye’deki çatışma temas hattındaki tüm koordinasyon İngilizler ve daha az ölçüde Amerikalılar tarafından yürütülüyor. Aslında Anglosaksonlar biçiminde NATO askerleri şimdi bölgede bizimle savaşıyor, ancak bunu Rus olmadıklarına ikna ettikleri eski vatandaşlarımızın elleriyle” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220912/patrusev-ukraynalilar-abdnin-emriyle-nukleer-felaket-cikarmak-icin-zaporojye-ngsyi-vuruyor-1061102607.html

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