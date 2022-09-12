https://sputniknews.com.tr/20220912/yunanistan-abd-destegiyle-modernize-edilen-iki-f-16yi-teslim-aldi-1061103182.html
Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:28+0300
2022-09-12T19:28+0300
2022-09-12T19:31+0300
dünya
abd
yunan
yunanistan
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058652038_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_9bf0578766019759c7b1983d883cd61b.jpg
Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220815/msb-f-16-tedariki-icin-milli-savunma-bakanligi-heyeti-gorusmeler-icin-abdye-gitti-1059934936.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058652038_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_bd0242f0ef842f06371264326750a4c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, yunan, yunanistan, f-16
abd, yunan, yunanistan, f-16
Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16'yı teslim aldı
19:28 12.09.2022 (güncellendi: 19:31 12.09.2022) Abone ol
ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi.
Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.
Modernize edilmiş iki F-16'nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit'teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.
Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.
F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16'nın "Viper" seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor.