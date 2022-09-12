https://sputniknews.com.tr/20220912/yoldan-gecen-sortlu-kadinin-fotografini-ceken-taksici-yolculara-yakalandi-ozelime-girmeyin-1061092616.html
Yoldan geçen şortlu kadının fotoğrafını çeken taksici, yolculara yakalandı: 'Özelime girmeyin'
Yoldan geçen şortlu kadının fotoğrafını çeken taksici, yolculara yakalandı: 'Özelime girmeyin'
Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye binen iki kadın yolcu iddiaya göre şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekmesine tepki... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T12:49+0300
2022-09-12T12:49+0300
2022-09-12T13:32+0300
türkiye
türkiye
istanbul
taksi
taksici
taciz
fotoğraf
polis
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İstanbul'da iki kadın yolcu, Şişli Fulya’dan Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye bindi. İddiaya göre seyir halindeyken şoför H.U. yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekerken yolcular duruma tepki gösterdi. Kadınların şoförün telefonundaki fotoğrafları görmek istemesi üzerine şoför, özel fotoğrafları olduğunu ifade ederek fotoğrafları göstermek istemedi. Bunun üzerine iddiaya göre yolcular polise gitmek isteyince sürücü, yolcuları indirmeye çalıştı. Yolda trafik polisini gören şoförün telefonundan fotoğraf silmeye başladığı belirtildi. Kadın yolcular, polisten camdan yardım isterken, polis memuru motosikletle aracın önünü keserek durdurdu. 'Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm'Şoförün yoldan geçen kadının 3 kare fotoğrafını çektiğini söyleyen yolcular şoföre, "Fotoğraf galerinizi gösterirseniz problem yok. Ben kadın olarak kendimi rahatsız hissediyorum. Sağa çeker misiniz trafik polisi var zaten. İlk müsait yere çekin siz arkada polis var. Ben hanımefendinin fotoğrafını çektiğinizi gördüm. Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm. Son 3 fotoğrafı ya bize gösterin ya polise. Ben senin fotoğrafını görmek istemiyorum hanımefendinin fotoğrafını görmek istiyorum. Adalet var bu ülkede böyle at koşturamazsınız" ifadelerini kullandı.'Özelime girmeyin'Kadınlara, fotoğraf çekmediğini iddia eden ticari taksi şoförü ise, "Hanımefendi neden beni zora sokuyorsunuz. Sen çektin diyorsun da ben çekmedim. Benim özelime girmeyin. Özel bir fotoğrafım var ondan açmak istemedim. Açık saçık fotoğrafım var. Polis de bakamaz benim özelim. Ben telefonumu gösteremem" dedi.Serbest bırakıldıYolcuların iddiaları üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan H.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220910/sancaktepede-taciz-iddiasi-aracla-ezip-sopalarla-dovduler-1061038258.html
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türkiye, istanbul, taksi, taksici, taciz, fotoğraf, polis
türkiye, istanbul, taksi, taksici, taciz, fotoğraf, polis
Yoldan geçen şortlu kadının fotoğrafını çeken taksici, yolculara yakalandı: 'Özelime girmeyin'
12:49 12.09.2022 (güncellendi: 13:32 12.09.2022) Abone ol
Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye binen iki kadın yolcu iddiaya göre şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekmesine tepki gösterdi. Yolcuların şikayeti üzerine polisin aracı durdurmasıyla panikleyen şoförün, telefonundaki fotoğrafları sildiği görüldü.
İstanbul'da iki kadın yolcu, Şişli Fulya’dan Beşiktaş’a gitmek için ticari taksiye bindi. İddiaya göre seyir halindeyken şoför H.U. yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çekerken yolcular duruma tepki gösterdi.
Kadınların şoförün telefonundaki fotoğrafları görmek istemesi üzerine şoför, özel fotoğrafları olduğunu ifade ederek fotoğrafları göstermek istemedi. Bunun üzerine iddiaya göre yolcular polise gitmek isteyince sürücü, yolcuları indirmeye çalıştı. Yolda trafik polisini gören şoförün telefonundan fotoğraf silmeye başladığı belirtildi. Kadın yolcular, polisten camdan yardım isterken, polis memuru motosikletle aracın önünü keserek durdurdu.
'Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm'
Şoförün yoldan geçen kadının 3 kare fotoğrafını çektiğini söyleyen yolcular şoföre, "Fotoğraf galerinizi gösterirseniz problem yok. Ben kadın olarak kendimi rahatsız hissediyorum. Sağa çeker misiniz trafik polisi var zaten. İlk müsait yere çekin siz arkada polis var. Ben hanımefendinin fotoğrafını çektiğinizi gördüm. Polis baksın, 3 tane fotoğraf çektiğinizi gördüm. Son 3 fotoğrafı ya bize gösterin ya polise. Ben senin fotoğrafını görmek istemiyorum hanımefendinin fotoğrafını görmek istiyorum. Adalet var bu ülkede böyle at koşturamazsınız" ifadelerini kullandı.
'Özelime girmeyin'
Kadınlara, fotoğraf çekmediğini iddia eden ticari taksi şoförü ise, "Hanımefendi neden beni zora sokuyorsunuz. Sen çektin diyorsun da ben çekmedim. Benim özelime girmeyin. Özel bir fotoğrafım var ondan açmak istemedim. Açık saçık fotoğrafım var. Polis de bakamaz benim özelim. Ben telefonumu gösteremem" dedi.
Serbest bırakıldı
Yolcuların iddiaları üzerine ekipler tarafından gözaltına alınan H.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi.