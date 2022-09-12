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https://sputniknews.com.tr/20220912/yargitaydan-twitter-kullanicilarini-ilgilendiren-karar-retweet-suca-ortaklik-sayildi-1061087611.html
Yargıtay'dan Twitter kullanıcılarını ilgilendiren karar: 'Retweet' suça ortaklık sayıldı
Yargıtay'dan Twitter kullanıcılarını ilgilendiren karar: 'Retweet' suça ortaklık sayıldı
Yargıtay, başka bir hesaptaki hakareti paylaşmanın, “hakaret suçunu” içerdiğine hükmetti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T10:58+0300
2022-09-12T10:58+0300
türkiye
yargıtay
twitter
tweet
retweet
suç
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Türkiye gazetesinden Yeşim Araslan’ın haberine göre, bahse konu olan söz konusu davada davacı, kendi hesabından, başka bir hesaptaki hakaret içeren “pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweet eden şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına yapılan itiraz, 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma tebliğnamesiyle dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesinin gündemine geldi. Dosyayı inceleyen Daire, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu bir kullanıcının Twitter hesabından davacıdan bahsederek paylaşımlar yapmasının, hakaret suçundan iddianame düzenlenebilmesi için yeterli delil niteliği taşıdığına dikkat çekerek, yerel mahkemenin kararını bozdu.Kararda, Cumhuriyet Savcısı'nın, ihbar veya bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı, toplanan delillerin, suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturması halinde iddianame düzenleyeceği hatırlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220902/yargitay-baskanindan-gulsen-elestirilerine-yanit-1060710423.html
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yargıtay, twitter , tweet, retweet, suç
yargıtay, twitter , tweet, retweet, suç

Yargıtay'dan Twitter kullanıcılarını ilgilendiren karar: 'Retweet' suça ortaklık sayıldı

10:58 12.09.2022
© AATwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Yargıtay, başka bir hesaptaki hakareti paylaşmanın, “hakaret suçunu” içerdiğine hükmetti.
Türkiye gazetesinden Yeşim Araslan’ın haberine göre, bahse konu olan söz konusu davada davacı, kendi hesabından, başka bir hesaptaki hakaret içeren “pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retweet eden şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet Savcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına yapılan itiraz, 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma tebliğnamesiyle dosya Yargıtay 18. Ceza Dairesinin gündemine geldi. Dosyayı inceleyen Daire, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu bir kullanıcının Twitter hesabından davacıdan bahsederek paylaşımlar yapmasının, hakaret suçundan iddianame düzenlenebilmesi için yeterli delil niteliği taşıdığına dikkat çekerek, yerel mahkemenin kararını bozdu.
Kararda, Cumhuriyet Savcısı'nın, ihbar veya bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı, toplanan delillerin, suçun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturması halinde iddianame düzenleyeceği hatırlatıldı.
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