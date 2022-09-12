https://sputniknews.com.tr/20220912/vedomosti-rusya-turkiyeye-lpg-tedarikini-alti-kat-artirdi-1061099575.html
Vedomosti: Rusya, Türkiye’ye LPG tedarikini altı kat artırdı
Vedomosti: Rusya, Türkiye’ye LPG tedarikini altı kat artırdı
Rus Vedomosti gazetesi, Rusya’nın Türkiye’ye sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarikini ocak-haziran aylarında neredeyse altı kat artırarak, bu dönemde... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T16:38+0300
2022-09-12T16:38+0300
2022-09-12T16:38+0300
ekonomi
lpg
rusya
türkiye
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Rusya’da yayınlanan Vedomosti gazetesinin haberine göre Rusya, yılın ilk yarısında Türkiye’ye 114 bin 200 ton LPG sevkiyatı gerçekleştirerek, Cezayir ve ABD’nin ardından Türkiye’ye en çok LPG tedarik eden üçüncü ülke oldu.Gazetenin haberinde, Rusya’dan Türkiye’ye LPG sevkiyatı mart ayında belirgin biçimde artmaya başladığı belirtildi. Bunun nedenini, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden, bir dizi ülkenin Rusya’dan LPG almaktan vazgeçmiş olmasıyla açıklandı.Vedomosti, Avrupa ülkelerinin, Eusya’nın Estonya sınırı yakınındaki yerleşim yeri Ust-Luga üstünden LPG almayı bırakması sonrasında buradan LPG’nin Akdeniz ve Marmara Denizi kıyısındaki Türk limanlarına tedarik edilmeye başladığını yazdı.Gazetenin haberinde, Rusya’nın Türkiye’ye Azak Denizi ile Karadeniz limanları üstünden de LPG gönderdiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220912/ukraynada-turk-is-insanlarina-yaptirim-icin-kampanya-baslatildi-1061090971.html
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lpg, rusya, türkiye
Vedomosti: Rusya, Türkiye’ye LPG tedarikini altı kat artırdı
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Rus Vedomosti gazetesi, Rusya’nın Türkiye’ye sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarikini ocak-haziran aylarında neredeyse altı kat artırarak, bu dönemde ülkeye 114 bin 200 ton LPG gönderdiğini yazdı.
Rusya’da yayınlanan Vedomosti gazetesinin haberine göre Rusya, yılın ilk yarısında Türkiye’ye 114 bin 200 ton LPG sevkiyatı gerçekleştirerek, Cezayir ve ABD’nin ardından Türkiye’ye en çok LPG tedarik eden üçüncü ülke oldu.
Gazetenin haberinde, Rusya’dan Türkiye’ye LPG sevkiyatı mart ayında belirgin biçimde artmaya başladığı belirtildi. Bunun nedenini, Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden, bir dizi ülkenin Rusya’dan LPG almaktan vazgeçmiş olmasıyla açıklandı.
Vedomosti, Avrupa ülkelerinin, Eusya’nın Estonya sınırı yakınındaki yerleşim yeri Ust-Luga üstünden LPG almayı bırakması sonrasında buradan LPG’nin Akdeniz ve Marmara Denizi kıyısındaki Türk limanlarına tedarik edilmeye başladığını yazdı.
Gazetenin haberinde, Rusya’nın Türkiye’ye Azak Denizi ile Karadeniz limanları üstünden de LPG gönderdiği kaydedildi.