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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bu sene satılan arabaların yüzde 15'i elektrikli olacak
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bu sene satılan arabaların yüzde 15'i elektrikli olacak
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bu yıl satılacak arabaların yüzde 15'inin elektrikli olacağını söyledi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T15:27+0300
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türkiye
türkiye
enerji
otomobil
elektrikli otomobil
uluslararası enerji ajansı
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yeşil enerjiye gitmek konusunda önemli adımlar atılıyordu" dedi ve bu yıl satılacak arabaların yüzde 15'inin elektrikli olacağını söyledi.Bloomberg HT yayınında konuşan Birol "Elektrikli arabalar krize karşı kontratak olarak karşımıza çıkıyor. 2020 yılında dünyada satılan arabaların yüzde 4’ü, 2021’de ise yüzde 9’u elektrikli araba idi. Bu sene dünyada satılan arabaların yüzde 15’e yakının elektrikli araba olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki 5-6 sene içinde bu rakam yüzde 40’lara çıkacak. Avrupa, Çin ve ABD’de elektrikli arabaların mevcut krize cevapta önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220712/uluslararasi-enerji-ajansi-baskani-dunya-bu-kadar-buyuk-bir-enerji-krizine-hic-tanik-olmamisti-1058619920.html
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türkiye, enerji, otomobil, elektrikli otomobil, uluslararası enerji ajansı
türkiye, enerji, otomobil, elektrikli otomobil, uluslararası enerji ajansı

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bu sene satılan arabaların yüzde 15'i elektrikli olacak

15:27 12.09.2022 (güncellendi: 15:31 12.09.2022)
© AAUluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, bu yıl satılacak arabaların yüzde 15'inin elektrikli olacağını söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yeşil enerjiye gitmek konusunda önemli adımlar atılıyordu" dedi ve bu yıl satılacak arabaların yüzde 15'inin elektrikli olacağını söyledi.
Bloomberg HT yayınında konuşan Birol "Elektrikli arabalar krize karşı kontratak olarak karşımıza çıkıyor. 2020 yılında dünyada satılan arabaların yüzde 4’ü, 2021’de ise yüzde 9’u elektrikli araba idi. Bu sene dünyada satılan arabaların yüzde 15’e yakının elektrikli araba olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki 5-6 sene içinde bu rakam yüzde 40’lara çıkacak. Avrupa, Çin ve ABD’de elektrikli arabaların mevcut krize cevapta önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi.
Fatih Birol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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