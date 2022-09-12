https://sputniknews.com.tr/20220912/ukraynada-turk-is-insanlarina-yaptirim-icin-kampanya-baslatildi-1061090971.html

Ukrayna'da Türk iş insanlarına yaptırım için kampanya başlatıldı

Ukrayna'da Türk iş insanlarına yaptırım için kampanya başlatıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir internet sitesi Rusya'da faaliyet gösteren, Türk devletine ve özele ait bankalara, yöneticilerine ve iş insanlarına... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T12:14+0300

2022-09-12T12:14+0300

2022-09-12T12:20+0300

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir internet sitesi Türk iş insanlarına, devlete ait Ziraat Bankası’na, İş Bankası yöneticilerine ve Rusya’da faaliyet gösteren Credit Europe Bank’ın sahibi iş insanı Hüsnü Özyeğin’e yaptırım istedi.Aydınlık gazetesinin aktardığına göre Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sitede (sanctions.nazk.gov.ua) Türk iş insanları ve bankalara yaptırım uygulanması yönünde kampanya yürütüldüğü ortaya çıktı.Bakanlığa bağlı sitede Ziraat Bankası, İş Bankası ve Credit Europe Bank yöneticilerinin listesi fotoğraflarıyla yayınlandı.Hüsnü Özyeğin’in de olduğu listede birçok iş insanı yer aldı. Bu şirket ve kişilerin yaptırıma uğraması için açık çağrı yapılan sitede, profiline tıkladığınız kişinin sayfasında şu ifadelere yer verildi: “Dünya hükümetlerini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına verdikleri destek için bu kişiye yaptırım uygulamaya çağırın. Mesajınızı sosyal medyada paylaşın.”'Sessiz kalınamaz'Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen, konuya ilişkin "Söz konusu siteyi iyice incelemek, arkasındaki asıl gücü belirlemek lazım. Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bağlı bir site ise buna sessiz kalınamaz. Dışişleri Bakanlığımız da konuyu araştırmalı, elde edilen bilgiler çerçevesinde gereken değerlendirmeler yapılmalı ve harekete geçilmelidir. Rusya’ya yönelik yaptırımlardan rahatsızlık giderek artıyor. Avrupa ülkeleri de yaptırımlardan büyük zararlar gördü. Yaptırımlar geri tepen bir silaha dönüşüyor. Elbette bundan da rahatsız olanlar var" değerlendirmesini yaptı.'Elçi Dışişleri'ne çağrılmalı'Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal ise, "Türkiye Devleti bu konuyu incelemeli. Eğer bu site Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sitesi ise Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişlerine çağrılıp açıklama istenmeli. Kiev’deki Türkiye Büyükelçisi de olayın üstüne gitmeli. Türk devletinin kurumlarının, Türk özel sektör kuruluşlarının ve Türk iş insanlarının doğrudan hedef alınması kabul edilemez. Gereken yapılmalı ve o yazıların derhal kaldırılması istenmelidir. Ukrayna Türkiye’nin izlediği dış politikaya karışamaz. Buna izin verilemez" dedi.'Büyükelçimiz görevlendirilmeli'Öte yandan Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, "Konu önce iyice araştırılmalıdır. Bu site gerçekten Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bağlı bir site ise Kiev’deki büyükelçimiz görevlendirilmeli ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmalıdır. Paralel olarak Ukrayna’nın Ankara’daki büyükelçisi bakanlığa çağrılıp bilgi istenmelidir" ifadelerini kullandı.'Netleştiğinde Erdoğan arayabilir'Emekli Büyükelçi Uluç Özülker de "Türkiye hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşebilen tek ülke. Bunun yanında Ukrayna ile ilgili bir sürü olumlu gelişme var. Tahılını Türkiye’nin arabuluculuğu ile satıp para kazanıyor. Bu koşullarda Türk kuruluşlarına ve iş insanlarına yaptırım çağrıları Ukrayna açısından akıllı bir iş değil. Ukrayna’nın böyle bir şey yapması çılgınlıktır. Ukrayna’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. Bu olay doğru ise iş çok büyük noktalara gidebilir. Dışişlerimiz konuyu araştırıp netleştirmelidir. Olay doğruysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i bile arayıp konu ile ilgili konuşabilir. Bu arada ABD’den ve AB’den Türkiye’ye yönelik yaptırım girişimleri oluyor. İş insanları örgütlerine gönderilen mektuplar var. Birtakım baskılar yapılıyor. Bu aynı zamanda iktidara yönelik de bir girişim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220911/yunanistan-basbakani-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlarinin-bumerang-gibi-geri-dondugunu-kabul-etti-1061076372.html

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