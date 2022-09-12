https://sputniknews.com.tr/20220912/uefa-avrupa-ligindeki-arsenal-psv-eindhoven-maci-ertelendi-1061100731.html

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T17:32+0300

2022-09-12T17:32+0300

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spor

uefa

uefa avrupa ligi

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UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.

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uefa, uefa avrupa ligi