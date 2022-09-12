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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi
UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T17:32+0300
2022-09-12T17:35+0300
spor
uefa
uefa avrupa ligi
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UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.
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uefa, uefa avrupa ligi
uefa, uefa avrupa ligi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

17:32 12.09.2022 (güncellendi: 17:35 12.09.2022)
© AAUEFA Avrupa Ligi, kura
UEFA Avrupa Ligi, kura - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.
Maçın oynanacağı tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı belirtildi.
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