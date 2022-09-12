https://sputniknews.com.tr/20220912/turkiyeden-abdye-f-16-resti-rusya-ingiltere-ve-fransadan-hangi-savas-ucaklari-alinabilir-1061096379.html

Türkiye’den ABD’ye F-16 resti: Rusya, İngiltere ve Fransa'dan hangi savaş uçakları alınabilir?

Türkiye’den ABD’ye F-16 resti: Rusya, İngiltere ve Fransa'dan hangi savaş uçakları alınabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den F-16 tedarikine ilişkin bir soruya “Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin” dedi ve İngiltere... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T15:32+0300

2022-09-12T15:32+0300

2022-09-12T15:32+0300

savunma

türkiye

abd

f-16

recep tayyip erdoğan

joe biden

rusya

su-35

su-57

ingiltere

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ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılan Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) projesi tamamlanana kadar ‘ara uçak’ ihtiyaçlarını karşılamak için yine ABD’den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu.Türkiye’ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Kongresi’nden birçok isim Biden’a mektup yazarken Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söylemişti.Bu kapsamda Türk Milli Savunma Bakanlığı’nın ABD’li makamlarca toplantıları sürüyor ancak henüz bir sonuç elde edilmiş değil.Üstelik Biden’ın bu açıklamasının hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi’nden dikkat çeken bir karar çıktı. Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısına göre ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirildi.Erdoğan: Bize sinyal çakanlar varBu kapsamda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Başkanı John Kirby'nin Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soruldu. Kirby’nin, Türkiye'nin ABD'den F-16 modernizasyonu talebine dair, "F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok" demesi, Başkan Joe Biden'ın da temmuzda onaylanan F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısına desteğini sürdürdüğünü belirtmesiyle ilgili Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye’nin seçenekleri neler?Peki Türkiye’nin Erdoğan’ın belirttiği gibi İngiltere, Fransa ve Rusya’daki savaş uçağı seçenekleri neler? Sputnik, Türkiye’nin tedarik edebileceği savaş uçaklarını derledi.İngiltere - Eurofighter TyphoonEurofighter gmBH adında İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’dan firmaların bir araya gelmesiyle oluşan bir konsorsiyum ile üretilen Eurofighter Typhoon T1, Türkiye’nin seçenekleri arasında bulunuyor. Türkiye’nin İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) envanterindeki ikinci el Eurofighter Typhoon’lar ile ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.2003 yılında beri üretilen Eurofighter Typhoon’lardan bugüne kadar yaklaşık 570 adet üretildi ve birçok ülkenin envanterinde bulunuyor.16 metre uzunluk, 11 metre kanat açıklığına sahip bu uçak, 2 adet EJ200 turbofan motoru ile 2.495 km/s hıza ve 2.900 kilometre menzile ulaşabiliyor.Gövde silahı olarak 1 adet 27 mm Mauser BK-27 dahili otomatik top taşıyan bu uçak, birçok füzeyi de atabiliyor.RAF’a ait Eurofighter Typhoon’lar bu sene, Anadolu Kartalı 2022 Eğitimi kapsamında Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na gelmişti.Fransa – RafaleCumhurbaşkanı Erdoğan’ın saydığı ülkelerden biri de Fransa oldu. Yunanistan’a da satılan Fransız Rafale uçakları da Türkiye’nin seçenekleri arasında yer alıyor. Ancak Fransa’nın Türkiye karşıtı siyasetleri ve tutumu bu sürecin kolay olmayacağını şimdiden gösteriyor. Zira SAMP-T hava savunma sistemindeki Fransız ambargosu nedeniyle Türkiye uzun yıllardır bu sistemi de tedarik edemiyor.Rafale’lerin temeli kendinden önceki seri Mirage’a dayanıyor. 2004 yılında Fransız donanmasında kullanılmaya başlanan Rafale’ler 2006 yılında hava kuvvetleri filosuna katıldı.Hava savunma, önleme, keşif, kara ve denizde nokta atışları, nükleer bomba taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip Rafale, ağırlığının 1,5 katı yük taşıyabiliyor. Aynı zamanda bu uçaklar uçak gemisinden de havalanabiliyor. 15,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat genişliği 10,9 metre, yüksekliği ise 5,3 metre olarak belirtiliyor. Saatte 2.200 kilometre hızda uçabilen Rafale’ler, 400 metrelik bir mesafede havalanabiliyor. Rafale’ler Fransız hava kuvvetlerinin 2040 yılına kadar kullanacağı savaş uçağı olarak belirlendi.Rusya - Su-35 ve Su-57Rusya da Türkiye’nin uçak tedarikine sıcak baktığı ülkeler arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2019 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte MAKS-2019 fuarına katılmış ve Su-35 ve Su-57 uçaklarını incelemişti. Savaş uçağının incelendiği sırada Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen diyalogda Erdoğan'ın 'Biz bundan mı alacağız?' sorusuna Putin 'Alabilirsiniz' yanıtını vermişti.Bu ziyaret sonrasında üst düzey bir Rus yetkili Rusya ile Türkiye arasında Sukhoi Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü söylemişti.Su-35Rusya’nın Sukhoi şirketi tarafından üretilen 4++ nesil SU-35 savaş uçakları, çok amaçlı olarak kullanılabiliyor. Çift motora sahip uçaklar oldukça yüksek manevra gücüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Gövde uzunluğu 21.9 metre, yüksekliği 5.9 metre olan Su-35’ler, yaklaşık 11 bin metre (36 bin fit) yükseklikte saatte 2.800 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu özelliğiyle saatte 1.900 kilometre hıza sahip F-35’lerden daha üstün olduğu değerlendiriliyor.Tek depoyla 3.600 kilometre menzile ulaşan Su-35’ler ek depoyla bu mesafeyi 4.500 kilometreye çıkarabiliyor.Su-35 savaş uçakları, Gryazev-Shipunov (GSH-30-1) tipi makineli top taşıyor ve 12 füze taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.Su-57Çok maksatlı 5. nesil savaş uçağı Su-57, uzak ve yakın mesafedeki tüm hava hedeflerini yok etmek, hava savunma sistemlerini aşarak kara ve denizdeki hedeflere saldırı düzenlemek amacıyla geliştirildi. Uçağın ilk uçuşu 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşti.İlk seri Su-57 savaş uçağı 2020 sonunda Rus ordusunun hizmetine sunulmuştu. 2024’te 22 adet Su-57 uçağının daha ordunun hizmetine teslim edilmesi bekleniyor. 2028’e kadar 76 adet Su-57 üretilmesi planlanıyor.19.8 metre uzunluk, 13.95 metre kanat genişliğine sahip bu uçak, 35 ton azami kalkış ağırlığına ve 17 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. 2 mach hıza ulaşabilen Su-57, 30 mm’lik bir top sistemini üzerinde bulunduruyor ve gövde içinde 6 adet hava-hava füzesi taşıyabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220704/eurofighter-typhoon-ile-f-16-fighting-falcon-block-50-ucaklarinin-karsilastirmasi-1058211341.html

https://sputniknews.com.tr/20150219/1014061195.html

https://sputniknews.com.tr/20170821/Su-57-yeni-nesil-cok-amacli-rus-avci-ucagi-1029799048.html

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türkiye, abd, f-16, recep tayyip erdoğan, joe biden, rusya, su-35, su-57, ingiltere, eurofighter typhoon, fransa, rafale, turan salcı