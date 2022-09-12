https://sputniknews.com.tr/20220912/telefonunu-tavada-yakip-kendini-odaya-kilitledi-dis-gucler-cep-telefonumu-kapatti-o-yuzden-yaktim-1061081128.html
Telefonunu tavada yakıp kendini odaya kilitledi: 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım'
Telefonunu tavada yakıp kendini odaya kilitledi: 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım'
Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi tavada cep telefonunu yakarak evde yangın çıkardı. Kendisini odaya kilitleyen kişi ekiplerin kapıyı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T02:29+0300
2022-09-12T02:29+0300
2022-09-12T02:29+0300
türkiye
cep telefonu
tava
ümraniye
dış güçler
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İstanbul Ümraniye'de Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede psikolojik sorunları olan ve dairede tek yaşayan 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu mutfakta bulunan tavanın içinde yaktı.Mutfakta yangın çıkarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yangın çıkaran Taşçı ise kendisini odaya kilitledi. İçeriye giremeyen itfaiye ekipleri yangını mutfak penceresinden söndürerek kontrol altına aldı.Dairenin kapısını görevlilere açmayan Taşçı, uzun süre ikna edilemedi. Polis ekipleri balyoz yardımıyla kapıyı kırarak adamı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve güçlükle sakinleştirilen Taşçı polis eşliğinde ambulansa götürüldü. Olayla ilgili konuşan Oğuz Topçu, “Kendisini tanımıyorum, kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. Kendisini evden çıkartmayı başaramadılar. Günlerdir bu şekilde devam ediyor. 4-5 gündür bu şekilde. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' diyor" diye konuştu.
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cep telefonu, tava, ümraniye, dış güçler
cep telefonu, tava, ümraniye, dış güçler
Telefonunu tavada yakıp kendini odaya kilitledi: 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım'
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Ümraniye'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi tavada cep telefonunu yakarak evde yangın çıkardı. Kendisini odaya kilitleyen kişi ekiplerin kapıyı kırmasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Ümraniye'de Çakmak Mahallesi Yeşil Bahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede psikolojik sorunları olan ve dairede tek yaşayan 50 yaşındaki Yusuf Taşçı, cep telefonunu mutfakta bulunan tavanın içinde yaktı.
Mutfakta yangın çıkarken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yangın çıkaran Taşçı ise kendisini odaya kilitledi. İçeriye giremeyen itfaiye ekipleri yangını mutfak penceresinden söndürerek kontrol altına aldı.
Dairenin kapısını görevlilere açmayan Taşçı, uzun süre ikna edilemedi. Polis ekipleri balyoz yardımıyla kapıyı kırarak adamı gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve güçlükle sakinleştirilen Taşçı polis eşliğinde ambulansa götürüldü. Olayla ilgili konuşan Oğuz Topçu, “Kendisini tanımıyorum, kendisi sürekli bu şekilde yangın çıkartıyor. Kendisini evden çıkartmayı başaramadılar. Günlerdir bu şekilde devam ediyor. 4-5 gündür bu şekilde. En son telefonunu yakmış. 'Dış güçler cep telefonumu kapattı o yüzden yaktım' diyor" diye konuştu.