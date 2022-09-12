https://sputniknews.com.tr/20220912/taciz-iddiasinda-taksicinin-belgesi-suresiz-iptal-edildi-1061099045.html

Taciz iddiasında taksicinin belgesi süresiz iptal edildi

Taciz iddiasında taksicinin belgesi süresiz iptal edildi

‘Şortlu bir kadının fotoğrafını çektiği’ iddiasıyla iki yolcusuyla tartışma yaşayan şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin askıda olduğu ortaya çıktı... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T16:01+0300

2022-09-12T16:01+0300

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İstanbul’da Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcu, ‘şortlu bir kadının fotoğrafını çektiği’ iddiasıyla başlayan tartışma şoförün belgesinin iptal edilmesiyle son buldu.İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, belgesi askıda olmasına rağmen şoförlük yapan ve Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcusunun izinsiz şekilde fotoğraflarını çeken taksi şoförünün TUDES kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz iptal edilmiş olduğu açıklandı.Ayrıca, ilgili taksinin emniyet birimlerince 30 gün trafikten men edildiği de belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220912/yoldan-gecen-sortlu-kadinin-fotografini-ceken-taksici-yolculara-yakalandi-ozelime-girmeyin-1061092616.html

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