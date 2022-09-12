https://sputniknews.com.tr/20220912/sivasta-4-kattaki-evinin-balkonundan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1061080667.html
Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen 54 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kadının yalnız yaşadığı öğrenildi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T02:08+0300
2022-09-12T02:08+0300
2022-09-12T02:09+0300
sivas
kadın
balkon
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg
Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. balkon penceresinden zemine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.
sivas
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061080751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_edaeb22177f9e49f993e266a98e255fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sivas, kadın, balkon
Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
02:08 12.09.2022 (güncellendi: 02:09 12.09.2022) Abone ol
Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen 54 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kadının yalnız yaşadığı öğrenildi.
Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. balkon penceresinden zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.