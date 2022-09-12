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Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen 54 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kadının yalnız yaşadığı öğrenildi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T02:08+0300
2022-09-12T02:09+0300
sivas
kadın
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Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. balkon penceresinden zemine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.
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sivas, kadın, balkon
sivas, kadın, balkon

Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

02:08 12.09.2022 (güncellendi: 02:09 12.09.2022)
© İHAPolis olay yeri, olay yeri, ambulans
Polis olay yeri, olay yeri, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© İHA
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Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen 54 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kadının yalnız yaşadığı öğrenildi.
Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. balkon penceresinden zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.
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