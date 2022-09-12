https://sputniknews.com.tr/20220912/sivasta-4-kattaki-evinin-balkonundan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1061080667.html

Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta 4. kattaki evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Sivas'ta dördüncü kattaki evin balkonundan düşen 54 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Kadının yalnız yaşadığı öğrenildi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T02:08+0300

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sivas

kadın

balkon

türkiye

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Sivas'ta Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta bir binanın 4. katında oturan A.K. balkon penceresinden zemine düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kadının cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.A.K'nın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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sivas, kadın, balkon