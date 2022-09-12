Seçim sonuçlarına göre Rusya’daki bölgelerin mevcut yöneticileri görevlerinde kalıyor
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu enformasyon merkezinin yayınladığı verilere göre, vali seçimlerinin yapıldığı 14 bölgenin mevcut veya vekaleten atanan yöneticileri yeniden seçilerek görevlerine devam edecek.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu enformasyon merkezinin yayınladığı verilere göre, 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen yerel seçimler sonrasında sayılan oy pusulalarının yüzde 98’i ila yüzde 100’ünün belirlediği üzere vali seçimlerinin yapıldığı 14 bölgenin mevcut veya vekaleten atanan yöneticileri görevlerine devam edecek.
Buna göre, pusulaların yüzde 100'ünün sayıldığı Buryatya Cumhuriyeti vali seçimlerinde Birleşik Rusya partisi tarafından aday gösterilen mevcut başkan Aleksey Tsıdenov, oyların yüzde 86.23’ünü aldı. Birleşik Rusya'dan Sverdlovsk Bölgesi Valisi Yevgeniy Kuyvaşev, pusulaların yüzde 100'ü sayıldıktan sonra oyların yüzde 65.78'ini alarak yarışı kazandı. Udmurtiya Cumhuriyeti mevcut başkanı Aleksandr Breçalov, pusulaların yüzde 100'ünün işlenmesinin sonuçlarını takiben oyların yüzde 64.37'sini topladı.
Diğer bölgelerde ise kazanan isimler şu şekilde sıralandı:
Tomsk bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) - Birleşik Rusya'dan Vladimir Mazur – yüzde 84.94
Karelya (sayılan pusula yüzde 100) - Birleşik Rusya’dan Artur Parfençikov – yüzde 69.15
Novgorod bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) - Birleşik Rusya'dan Vali Andrey Nikitin – yüzde 77.03
- Kaliningrad bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) - mevcut Vali Anton Alihanov – yüzde 80.21
Saratov bölgesi (sayılan pusula yüzde 98.99) - Birleşik Rusya’dan Roman Busargin – yüzde 72.39
Vladimir bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) - Birleşik Rusya’dan Aleksandr Avdeyev – yüzde 83.68
Mariy El (sayılan pusula yüzde 100) - bağımsız aday Yuriy Zaytsev – yüzde 82.44
Kirov bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) - Birleşik Rusya'dan Aleksandr Sokolov – yüzde 71.85
Tambov bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) – Birleşik Rusya’dan Maksim Yegorov – yüzde 84.95
Ryazan bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) - Birleşik Rusya'dan Pavel Malkov – yüzde 84.55
Yaroslavl bölgesi (sayılan pusula yüzde 100) – bağımsız aday Mihail Yevrayev – yüzde 82.31.