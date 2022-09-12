https://sputniknews.com.tr/20220912/secim-sonuclarina-gore-rusyadaki-bolgelerin-mevcut-yoneticileri-gorevlerinde-kaliyor-1061104556.html

Seçim sonuçlarına göre Rusya’daki bölgelerin mevcut yöneticileri görevlerinde kalıyor

Seçim sonuçlarına göre Rusya’daki bölgelerin mevcut yöneticileri görevlerinde kalıyor

Rusya Merkez Seçim Komisyonu enformasyon merkezinin yayınladığı verilere göre, vali seçimlerinin yapıldığı 14 bölgenin mevcut veya vekaleten atanan... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T20:00+0300

2022-09-12T20:00+0300

2022-09-12T20:00+0300

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu enformasyon merkezinin yayınladığı verilere göre, 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen yerel seçimler sonrasında sayılan oy pusulalarının yüzde 98’i ila yüzde 100’ünün belirlediği üzere vali seçimlerinin yapıldığı 14 bölgenin mevcut veya vekaleten atanan yöneticileri görevlerine devam edecek.Buna göre, pusulaların yüzde 100'ünün sayıldığı Buryatya Cumhuriyeti vali seçimlerinde Birleşik Rusya partisi tarafından aday gösterilen mevcut başkan Aleksey Tsıdenov, oyların yüzde 86.23’ünü aldı. Birleşik Rusya'dan Sverdlovsk Bölgesi Valisi Yevgeniy Kuyvaşev, pusulaların yüzde 100'ü sayıldıktan sonra oyların yüzde 65.78'ini alarak yarışı kazandı. Udmurtiya Cumhuriyeti mevcut başkanı Aleksandr Breçalov, pusulaların yüzde 100'ünün işlenmesinin sonuçlarını takiben oyların yüzde 64.37'sini topladı.Diğer bölgelerde ise kazanan isimler şu şekilde sıralandı:

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