https://sputniknews.com.tr/20220912/sanliurfada-3-gundur-kayip-olan-cocugun-cansiz-bedeni-su-aktarim-kuyusunda-bulundu-1061082165.html

Şanlıurfa’da 3 gündür kayıp olan çocuğun cansız bedeni su aktarım kuyusunda bulundu

Şanlıurfa’da 3 gündür kayıp olan çocuğun cansız bedeni su aktarım kuyusunda bulundu

Şanlıurfa’da 3 gündür kayıp olan Ömer Halis Polat'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir su aktarım kuyusunda bulundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T03:49+0300

2022-09-12T03:49+0300

2022-09-12T03:51+0300

çocuk

ceset

şanlıurfa

türkiye

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Köseköy kırsal Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 3 gün önce kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarından haber geldi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından drone ve arama kurtarma köpeğinin de yardımıyla sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde aranan çocuğun cesedi, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer kırsal Mahallesi yakınlarında bir su tahliye kuyusunda bulundu.Cesedi, tarla susmamak için giden vatandaşların su aktarım kuyusundan kötü kokuların gelmesiyle fark ettiği öğrenildi. Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede önlem alarak savcıya haber verdi. Çoğun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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