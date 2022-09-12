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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-harkov-bolgesinde-bulunan-ukraynali-birliklere-yonelik-yuksek-hassasiyetli-atislar-suruyor-1061094694.html
Rusya: Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışlar sürüyor
Rusya: Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışlar sürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışların sürdüğünü söyledi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T13:29+0300
2022-09-12T13:32+0300
ukrayna krizi
rusya
igor konaşenkov
harkov
ukrayna
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Konaşenkov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, Harkov Bölgesi'nde Ukrayna birliklerine ve rezervlerine yüksek hassasiyetli atışlarını sürdürüyor. Kupyansk ve İzyum yerleşimlerinde aşırı sağcı Kraken örgütüne, 113. bölgesel savunma tugayına ve 93. mekanize tugaya ait kuvvetleri ve askeri teçhizat vuruldu. Düşman, yaklaşık 250 askerini ve 20'den fazla askeri teçhizatını kaybetti" dedi. Konaşenkov, Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki operasyonlarda ise 300'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 1000 askerin yaralandığını belirtti. Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde 45 bin ton mühimmat bulunan Ukrayna ordusuna ait silah deposunun imha edildiğini de kaydetti.
rusya
harkov
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rusya, igor konaşenkov, harkov, ukrayna
rusya, igor konaşenkov, harkov, ukrayna

Rusya: Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışlar sürüyor

13:29 12.09.2022 (güncellendi: 13:32 12.09.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışların sürdüğünü söyledi.
Konaşenkov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, Harkov Bölgesi'nde Ukrayna birliklerine ve rezervlerine yüksek hassasiyetli atışlarını sürdürüyor. Kupyansk ve İzyum yerleşimlerinde aşırı sağcı Kraken örgütüne, 113. bölgesel savunma tugayına ve 93. mekanize tugaya ait kuvvetleri ve askeri teçhizat vuruldu. Düşman, yaklaşık 250 askerini ve 20'den fazla askeri teçhizatını kaybetti" dedi.
Konaşenkov, Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki operasyonlarda ise 300'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 1000 askerin yaralandığını belirtti. Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde 45 bin ton mühimmat bulunan Ukrayna ordusuna ait silah deposunun imha edildiğini de kaydetti.
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