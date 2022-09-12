https://sputniknews.com.tr/20220912/rusya-harkov-bolgesinde-bulunan-ukraynali-birliklere-yonelik-yuksek-hassasiyetli-atislar-suruyor-1061094694.html

Rusya: Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışlar sürüyor

Rusya: Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışlar sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkov Bölgesi'nde bulunan Ukraynalı birliklere yönelik yüksek hassasiyetli atışların sürdüğünü söyledi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T13:29+0300

2022-09-12T13:29+0300

2022-09-12T13:32+0300

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igor konaşenkov

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Konaşenkov, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, Harkov Bölgesi'nde Ukrayna birliklerine ve rezervlerine yüksek hassasiyetli atışlarını sürdürüyor. Kupyansk ve İzyum yerleşimlerinde aşırı sağcı Kraken örgütüne, 113. bölgesel savunma tugayına ve 93. mekanize tugaya ait kuvvetleri ve askeri teçhizat vuruldu. Düşman, yaklaşık 250 askerini ve 20'den fazla askeri teçhizatını kaybetti" dedi. Konaşenkov, Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki operasyonlarda ise 300'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 1000 askerin yaralandığını belirtti. Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde 45 bin ton mühimmat bulunan Ukrayna ordusuna ait silah deposunun imha edildiğini de kaydetti.

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