https://sputniknews.com.tr/20220912/rosgvardiya-luganskta-ukrayna-ordusuna-yardim-ve-yataklik-saglayan-9-kisi-yakalandi-1061103775.html
Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı
Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı
Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişinin yakalandığını duyurdu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:43+0300
2022-09-12T19:43+0300
2022-09-12T19:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı.Rosgvardiya'dan yapılan açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızları üyeleri ve askerleri, özel operasyonlar sırasında diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle işbirliği içinde Ukrayna ordusunun 9 destekçisini yakaladı ve LHC topraklarında aşırı milliyetçilere ait 9 hücre evi tespit etti" ifadelerine yer verildi.Rosgvardiya, özel operasyonlar sırasında 2'si Javelin tanksavar kompleksine ile 1'i 'Konkurs' tanksavar kompleksine ait olmak üzere 4 tanksavar füzesi ele geçirildiğinin altını çizdi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin 8 bin otomatik tüfek mühimmatı ele geçirdiği de vurgulandı.
ukrayna
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı
19:43 12.09.2022 (güncellendi: 19:46 12.09.2022) Abone ol
Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı.
Rosgvardiya'dan yapılan açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızları üyeleri ve askerleri, özel operasyonlar sırasında diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle işbirliği içinde Ukrayna ordusunun 9 destekçisini yakaladı ve LHC topraklarında aşırı milliyetçilere ait 9 hücre evi tespit etti" ifadelerine yer verildi.
Rosgvardiya, özel operasyonlar sırasında 2'si Javelin tanksavar kompleksine ile 1'i 'Konkurs' tanksavar kompleksine ait olmak üzere 4 tanksavar füzesi ele geçirildiğinin altını çizdi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin 8 bin otomatik tüfek mühimmatı ele geçirdiği de vurgulandı.