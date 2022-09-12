https://sputniknews.com.tr/20220912/rosgvardiya-luganskta-ukrayna-ordusuna-yardim-ve-yataklik-saglayan-9-kisi-yakalandi-1061103775.html

Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı

Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı

Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişinin yakalandığını duyurdu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T19:43+0300

2022-09-12T19:43+0300

2022-09-12T19:46+0300

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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı.Rosgvardiya'dan yapılan açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızları üyeleri ve askerleri, özel operasyonlar sırasında diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle işbirliği içinde Ukrayna ordusunun 9 destekçisini yakaladı ve LHC topraklarında aşırı milliyetçilere ait 9 hücre evi tespit etti" ifadelerine yer verildi.Rosgvardiya, özel operasyonlar sırasında 2'si Javelin tanksavar kompleksine ile 1'i 'Konkurs' tanksavar kompleksine ait olmak üzere 4 tanksavar füzesi ele geçirildiğinin altını çizdi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin 8 bin otomatik tüfek mühimmatı ele geçirdiği de vurgulandı.

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