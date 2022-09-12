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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rosgvardiya-luganskta-ukrayna-ordusuna-yardim-ve-yataklik-saglayan-9-kisi-yakalandi-1061103775.html
Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı
Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı
Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişinin yakalandığını duyurdu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:43+0300
2022-09-12T19:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
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lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı.Rosgvardiya'dan yapılan açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızları üyeleri ve askerleri, özel operasyonlar sırasında diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle işbirliği içinde Ukrayna ordusunun 9 destekçisini yakaladı ve LHC topraklarında aşırı milliyetçilere ait 9 hücre evi tespit etti" ifadelerine yer verildi.Rosgvardiya, özel operasyonlar sırasında 2'si Javelin tanksavar kompleksine ile 1'i 'Konkurs' tanksavar kompleksine ait olmak üzere 4 tanksavar füzesi ele geçirildiğinin altını çizdi.Açıklamada, güvenlik güçlerinin 8 bin otomatik tüfek mühimmatı ele geçirdiği de vurgulandı.
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ukrayna, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Rosgvardiya: Lugansk'ta Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı

19:43 12.09.2022 (güncellendi: 19:46 12.09.2022)
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Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Ukrayna ordusuna yardım ve yataklık sağlayan 9 kişi yakalandı.
Rosgvardiya'dan yapılan açıklamada, "Rusya Ulusal Muhafızları üyeleri ve askerleri, özel operasyonlar sırasında diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle işbirliği içinde Ukrayna ordusunun 9 destekçisini yakaladı ve LHC topraklarında aşırı milliyetçilere ait 9 hücre evi tespit etti" ifadelerine yer verildi.
Rosgvardiya, özel operasyonlar sırasında 2'si Javelin tanksavar kompleksine ile 1'i 'Konkurs' tanksavar kompleksine ait olmak üzere 4 tanksavar füzesi ele geçirildiğinin altını çizdi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin 8 bin otomatik tüfek mühimmatı ele geçirdiği de vurgulandı.
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