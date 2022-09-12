https://sputniknews.com.tr/20220912/rize-valiliginden-sel-uyarisi-1061113484.html

Rize Valiliği'nden sel uyarısı

Rize Valiliği'nden sel uyarısı

Rize Valiliği, bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sel

rize

valilik

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarının ardından Rize Valiliği, sağanak yağışın beklendiği bölge için resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun ve çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, metrekareye 30-60 kilogram, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 60-90 kilogram olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

https://sputniknews.com.tr/20220911/pakistandaki-sel-felaketinde-can-kaybi-1400e-yukseldi-1061071662.html

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