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Rize Valiliği'nden sel uyarısı
Rize Valiliği'nden sel uyarısı
Rize Valiliği, bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sel
rize
valilik
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarının ardından Rize Valiliği, sağanak yağışın beklendiği bölge için resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun ve çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, metrekareye 30-60 kilogram, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 60-90 kilogram olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
https://sputniknews.com.tr/20220911/pakistandaki-sel-felaketinde-can-kaybi-1400e-yukseldi-1061071662.html
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sel, rize, valilik, uyarı
sel, rize, valilik, uyarı

Rize Valiliği'nden sel uyarısı

23:38 12.09.2022 (güncellendi: 23:39 12.09.2022)
© AARize sel
Rize sel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Rize Valiliği, bölgede şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarının ardından Rize Valiliği, sağanak yağışın beklendiği bölge için resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun ve çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli, metrekareye 30-60 kilogram, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 60-90 kilogram olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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