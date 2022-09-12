https://sputniknews.com.tr/20220912/prof-aziz-konukman-genis-tanimli-issizlik-ve-net-hata-noksan-icin-meclis-arastirma-yapmali-1061123543.html
Prof. Aziz Konukman: Geniş tanımlı işsizlik ve net hata noksan için Meclis araştırma yapmalı
Prof. Aziz Konukman: Geniş tanımlı işsizlik ve net hata noksan için Meclis araştırma yapmalı
Ekonomi profesörü Aziz Konukman, TÜİK’in açıkladığı son ekonomik verileri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Resmi işsizlik... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T21:01+0300
2022-09-12T21:01+0300
2022-09-13T10:03+0300
akşam postasi
tüik
işsizlik
aziz konukman
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İşte Prof. Konukman’ın açıklamaları:“Geniş tanımlı oranı yüzde 22.5. Açıklanan yüzde 10.1 nerede bu nerede? Böyle bir fark olduğu zaman meclis olaya el koyar. Ne oluyor der? Geniş tanımlı ile neredeyse iki katından fazla üstelik geçen aya göre iki puan artmış. Cesareti kırılmış işçilerin sayısı artıyor. Artık iş aramıyorum diyen insanları işsiz kabul etmiyorsunuz böyle olur mu? Demek ki iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı arttıkça sevineceğiz”‘’25 milyar dolar hata mı olur?’’‘’Net hata ve noksan muhasebe terimidir. Muhasebede bir hata yaptık yaptık dersin. Bu nasıl bir hata? 25 milyar dolar hata mı olur? İşin tuhafı bunun kaynağını bilmiyoruz. . TBMM’ye çağrı yapıyorum. Bu da bir meclis araştırma konusudur. 2022’nin gerçekleşme tahminleri şunu gösteriyor maliye bakanının açıkladığı Türkiye ekonomik modeli çökmüştür. 2023 Yılında bu çökmüş modelle gidemeyiz. 4 Eylül’de yayınlanan Resmi Gazete’de ‘önümüzdeki dönem bütün makro hedeflerimiz, izlediğimiz Türkiye ekonomik modelle uyumludur’ diyor. Eğer o ekonomik modelle bu bütün projeksiyonlar uyumluysa çöken modelle de uyumlu demektir. O zaman yandık.’’
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
tüik, işsizlik, aziz konukman, аудио
tüik, işsizlik, aziz konukman, аудио
Prof. Aziz Konukman: Geniş tanımlı işsizlik ve net hata noksan için Meclis araştırma yapmalı
21:01 12.09.2022 (güncellendi: 10:03 13.09.2022) Abone ol
Ekonomi profesörü Aziz Konukman, TÜİK’in açıkladığı son ekonomik verileri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Resmi işsizlik rakamının 2.5 kat üzerindeki geniş tanımlı işsizlik ve rekor düzeyde artan net hata noksan kalemi için Meclis araştırması yapılması gerektiğini söyledi.
İşte Prof. Konukman’ın açıklamaları:
“Geniş tanımlı oranı yüzde 22.5. Açıklanan yüzde 10.1 nerede bu nerede? Böyle bir fark olduğu zaman meclis olaya el koyar. Ne oluyor der? Geniş tanımlı ile neredeyse iki katından fazla üstelik geçen aya göre iki puan artmış. Cesareti kırılmış işçilerin sayısı artıyor. Artık iş aramıyorum diyen insanları işsiz kabul etmiyorsunuz böyle olur mu? Demek ki iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı arttıkça sevineceğiz”
‘’25 milyar dolar hata mı olur?’’
‘’Net hata ve noksan muhasebe terimidir. Muhasebede bir hata yaptık yaptık dersin. Bu nasıl bir hata? 25 milyar dolar hata mı olur? İşin tuhafı bunun kaynağını bilmiyoruz. . TBMM’ye çağrı yapıyorum. Bu da bir meclis araştırma konusudur. 2022’nin gerçekleşme tahminleri şunu gösteriyor maliye bakanının açıkladığı Türkiye ekonomik modeli çökmüştür. 2023 Yılında bu çökmüş modelle gidemeyiz. 4 Eylül’de yayınlanan Resmi Gazete’de ‘önümüzdeki dönem bütün makro hedeflerimiz, izlediğimiz Türkiye ekonomik modelle uyumludur’ diyor. Eğer o ekonomik modelle bu bütün projeksiyonlar uyumluysa çöken modelle de uyumlu demektir. O zaman yandık.’’