https://sputniknews.com.tr/20220912/prof-aziz-konukman-genis-tanimli-issizlik-ve-net-hata-noksan-icin-meclis-arastirma-yapmali-1061123543.html

Prof. Aziz Konukman: Geniş tanımlı işsizlik ve net hata noksan için Meclis araştırma yapmalı

Prof. Aziz Konukman: Geniş tanımlı işsizlik ve net hata noksan için Meclis araştırma yapmalı

Ekonomi profesörü Aziz Konukman, TÜİK’in açıkladığı son ekonomik verileri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Resmi işsizlik... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T21:01+0300

2022-09-12T21:01+0300

2022-09-13T10:03+0300

akşam postasi

tüik

işsizlik

aziz konukman

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İşte Prof. Konukman’ın açıklamaları:“Geniş tanımlı oranı yüzde 22.5. Açıklanan yüzde 10.1 nerede bu nerede? Böyle bir fark olduğu zaman meclis olaya el koyar. Ne oluyor der? Geniş tanımlı ile neredeyse iki katından fazla üstelik geçen aya göre iki puan artmış. Cesareti kırılmış işçilerin sayısı artıyor. Artık iş aramıyorum diyen insanları işsiz kabul etmiyorsunuz böyle olur mu? Demek ki iş aramaktan vazgeçenlerin sayısı arttıkça sevineceğiz”‘’25 milyar dolar hata mı olur?’’‘’Net hata ve noksan muhasebe terimidir. Muhasebede bir hata yaptık yaptık dersin. Bu nasıl bir hata? 25 milyar dolar hata mı olur? İşin tuhafı bunun kaynağını bilmiyoruz. . TBMM’ye çağrı yapıyorum. Bu da bir meclis araştırma konusudur. 2022’nin gerçekleşme tahminleri şunu gösteriyor maliye bakanının açıkladığı Türkiye ekonomik modeli çökmüştür. 2023 Yılında bu çökmüş modelle gidemeyiz. 4 Eylül’de yayınlanan Resmi Gazete’de ‘önümüzdeki dönem bütün makro hedeflerimiz, izlediğimiz Türkiye ekonomik modelle uyumludur’ diyor. Eğer o ekonomik modelle bu bütün projeksiyonlar uyumluysa çöken modelle de uyumlu demektir. O zaman yandık.’’

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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tüik, işsizlik, aziz konukman, аудио