https://sputniknews.com.tr/20220912/patrusev-ukraynalilar-abdnin-emriyle-nukleer-felaket-cikarmak-icin-zaporojye-ngsyi-vuruyor-1061102607.html

Patruşev: Ukraynalılar, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vuruyor

Patruşev: Ukraynalılar, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vuruyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) vurması için ağır silah sağladığını... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T19:14+0300

2022-09-12T19:14+0300

2022-09-12T19:15+0300

nikolay patruşev

ukrayna krizi

zaporojye

abd

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Ukraynalıların, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vurduğunu bildirdi.Ulusal güvenlik toplantısında konuşan Patruşev, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin NATO ülkeleri tarafından sağlanan ağır silahlardan ve ABD’nin verdiği koordinatlara göre Zaporojye nükleer santralinin kritik tesislerini bombalaması radyasyon güvenliğine yönelik büyük tehdit arz ediyor” ifadesini kullandı.Patruşev, bu bombalamanın yol açtığı sonuçların, Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde meydana geldiği felaketin çok üzerinde olabileceğini kaydetti.

zaporojye

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nikolay patruşev, zaporojye, abd