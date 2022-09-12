https://sputniknews.com.tr/20220912/patrusev-ukraynalilar-abdnin-emriyle-nukleer-felaket-cikarmak-icin-zaporojye-ngsyi-vuruyor-1061102607.html
Patruşev: Ukraynalılar, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vuruyor
Patruşev: Ukraynalılar, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vuruyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) vurması için ağır silah sağladığını... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:14+0300
2022-09-12T19:14+0300
2022-09-12T19:15+0300
nikolay patruşev
ukrayna krizi
zaporojye
abd
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Ukraynalıların, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vurduğunu bildirdi.Ulusal güvenlik toplantısında konuşan Patruşev, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin NATO ülkeleri tarafından sağlanan ağır silahlardan ve ABD’nin verdiği koordinatlara göre Zaporojye nükleer santralinin kritik tesislerini bombalaması radyasyon güvenliğine yönelik büyük tehdit arz ediyor” ifadesini kullandı.Patruşev, bu bombalamanın yol açtığı sonuçların, Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde meydana geldiği felaketin çok üzerinde olabileceğini kaydetti.
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nikolay patruşev, zaporojye, abd
nikolay patruşev, zaporojye, abd
Patruşev: Ukraynalılar, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vuruyor
19:14 12.09.2022 (güncellendi: 19:15 12.09.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) vurması için ağır silah sağladığını, kritik öneme sahip noktaların koordinatlarının da ABD’nin sunduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Ukraynalıların, ABD’nin emriyle nükleer felaket çıkarmak için Zaporojye NGS’yi vurduğunu bildirdi.
Ulusal güvenlik toplantısında konuşan Patruşev, “Ukraynalı aşırı milliyetçilerin NATO ülkeleri tarafından sağlanan ağır silahlardan ve ABD’nin verdiği koordinatlara göre Zaporojye nükleer santralinin kritik tesislerini bombalaması radyasyon güvenliğine yönelik büyük tehdit arz ediyor” ifadesini kullandı.
Patruşev, bu bombalamanın yol açtığı sonuçların, Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallerinde meydana geldiği felaketin çok üzerinde olabileceğini kaydetti.