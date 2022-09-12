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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/pakistanda-1-milyondan-fazla-kisi-salgin-hastaliga-yakalandi-1061104112.html
Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı
Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı
Pakistan'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle Sind eyaletinde 1 milyonu aşkın kişide salgın hastalık tespit edildi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:50+0300
2022-09-12T19:55+0300
ukrayna krizi
pakistan
sindh
salgın
hastalık
sel
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Pakistan'da bin 400 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle salgın hastalık endişesi yaşanıyor.Sind Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 1 milyon 79 bin kişinin salgın hastalığa yakalandığı belirtildi. Açıklamada, son 24 saatte 12 bin 819 kişide astım ve çeşitli göğüs hastalıkları, 14 bin 339'dan fazla kişide de çeşitli deri hastalıkları tespit edildiği ifade edildi.Sağlık Departmanı ayrıca 15 bin 844 ishal, 2 bin 310 sıtma, 104 dang humması, 4 yılan ısırığı ve 13 köpek ısırığı vakası tespit edildiğini açıkladı.Bununla birlikte 19 bin 179 kişide çeşitli göz hastalıkları ve 23 bin 237 kişide de bazı hastalıklar tespit edildi.
pakistan
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pakistan, sindh, salgın, hastalık, sel
pakistan, sindh, salgın, hastalık, sel

Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı

19:50 12.09.2022 (güncellendi: 19:55 12.09.2022)
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIPakistan - hastane
Pakistan - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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Pakistan'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle Sind eyaletinde 1 milyonu aşkın kişide salgın hastalık tespit edildi.
Pakistan'da bin 400 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle salgın hastalık endişesi yaşanıyor.
Sind Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 1 milyon 79 bin kişinin salgın hastalığa yakalandığı belirtildi. Açıklamada, son 24 saatte 12 bin 819 kişide astım ve çeşitli göğüs hastalıkları, 14 bin 339'dan fazla kişide de çeşitli deri hastalıkları tespit edildiği ifade edildi.
Sağlık Departmanı ayrıca 15 bin 844 ishal, 2 bin 310 sıtma, 104 dang humması, 4 yılan ısırığı ve 13 köpek ısırığı vakası tespit edildiğini açıkladı.
Bununla birlikte 19 bin 179 kişide çeşitli göz hastalıkları ve 23 bin 237 kişide de bazı hastalıklar tespit edildi.
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