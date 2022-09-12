https://sputniknews.com.tr/20220912/osmaniyede-husumetli-iki-aile-arasinda-kavga-2-olu-3-yarali--1061079922.html
Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T01:29+0300
2022-09-12T01:29+0300
2022-09-12T01:30+0300
türkiye
osmaniye
silahlı kavga
aile
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Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220911/sariyerde-avmde-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-5-yarali-1061077761.html
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osmaniye, silahlı kavga, aile
osmaniye, silahlı kavga, aile
Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı
01:29 12.09.2022 (güncellendi: 01:30 12.09.2022) Abone ol
Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.