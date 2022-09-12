https://sputniknews.com.tr/20220912/osmaniyede-husumetli-iki-aile-arasinda-kavga-2-olu-3-yarali--1061079922.html

Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de husumetli iki aile arasında kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T01:29+0300

2022-09-12T01:29+0300

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türkiye

osmaniye

silahlı kavga

aile

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Baş Mahalle Mustafa İnce Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte uzun namlulu silahlarında kullanıldığı olayda Ali Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Hatun Canpolat ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 3 yaralının da hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220911/sariyerde-avmde-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-5-yarali-1061077761.html

türkiye

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osmaniye, silahlı kavga, aile