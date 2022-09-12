https://sputniknews.com.tr/20220912/new-york-times-abd-karsi-taarruzlarina-hazirlanmasi-icin-ukraynaya-yardim-etti--1061099242.html

New York Times: ABD, karşı taarruzlarına hazırlanması için Ukrayna'ya yardım etti

New York Times: ABD, karşı taarruzlarına hazırlanması için Ukrayna'ya yardım etti

New York Times gazetesi, ABD'nin Kiev'e Rus ordusunun komuta karakolları ve mühimmat depoları ile ilgili veri sağladığını, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T16:19+0300

2022-09-12T16:19+0300

2022-09-12T16:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1059311687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6782f0f45495cf259d861a4119bb9c6.jpg

Gazetenin isimlerini vermediği ABD’li bürokratlara atıfla aktardığı habere göre ABD ve Ukrayna, yaz döneminde istihbarat paylaşımını yoğunlaştırdı ve bu, Washington'un Kiev'in ülkenin kuzeydoğusuna yönelik bir karşı taarruz planlaması için daha iyi ve daha güncel bilgiler sağlamasını mümkün kıldı.Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın ABD’ye karşı taarruz planının hangi ayrıntılarını verdiğini ve Amerikan tarafının ne gibi önerilerde bulunduğunu açıklamadı, ancak yetkililerden biri, Washington ve Kiev’in Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki ilerlemesini durdurmanın yollarını ‘sürekli olarak’ tartıştıklarını söyledi.ABD’li yetkililer, şu anki taarruzun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kampanyasının ilk aşaması olabileceğini ve ‘Rus cephe çizgisini önemli ölçüde geri çekebileceğini’ savundu.Gazetenin verilerine göre Rusya’nın özel askeri operasyonu boyunca ABD, Ukrayna'ya Rus ordusunun komuta karakolları, mühimmat depoları ve diğer kilit noktaları hakkında bilgi verdi.New York Times, Ukrayna'nın kuzeydoğuya saldırmadan önce güneyde bir karşı taarruz başlatacağını duyurma kararının, 2014'ten beri Ukraynalıları eğiten ABD özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan standart bir dezoryantasyon taktiği olduğunu kaydetti.2012-2015 yılları arasında ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile askeri ilişkilerini denetleyen eski Savunma Bakan Yardımcısı Evelyn Farkas, “Bu adamlar 8 yıl boyunca özel eğitimden geçti. Onlara düzensiz savaş öğretildi. İstihbarat görevlilerimiz onları aldatma ve psikolojik operasyonlara alıştırdı" açıklamasında bulundu.Bazı ABD’li bürokratlar ise Ukrayna ordusunun başta top mermisi olmak üzere lojistik sıkıntısı çekmesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruza devam edip edemeyeceğini belirlemek için henüz çok erken olduğuna dikkat çekerek değerlendirmelerinde temkinli davranıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220911/politico-abdnin-ukrayna-yuzunden-avrupali-muttefikleriyle-sorunlari-var-1061058208.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd