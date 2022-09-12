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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/new-york-times-abd-karsi-taarruzlarina-hazirlanmasi-icin-ukraynaya-yardim-etti--1061099242.html
New York Times: ABD, karşı taarruzlarına hazırlanması için Ukrayna'ya yardım etti
New York Times: ABD, karşı taarruzlarına hazırlanması için Ukrayna'ya yardım etti
New York Times gazetesi, ABD'nin Kiev'e Rus ordusunun komuta karakolları ve mühimmat depoları ile ilgili veri sağladığını, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T16:19+0300
2022-09-12T16:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
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Gazetenin isimlerini vermediği ABD’li bürokratlara atıfla aktardığı habere göre ABD ve Ukrayna, yaz döneminde istihbarat paylaşımını yoğunlaştırdı ve bu, Washington'un Kiev'in ülkenin kuzeydoğusuna yönelik bir karşı taarruz planlaması için daha iyi ve daha güncel bilgiler sağlamasını mümkün kıldı.Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın ABD’ye karşı taarruz planının hangi ayrıntılarını verdiğini ve Amerikan tarafının ne gibi önerilerde bulunduğunu açıklamadı, ancak yetkililerden biri, Washington ve Kiev’in Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki ilerlemesini durdurmanın yollarını ‘sürekli olarak’ tartıştıklarını söyledi.ABD’li yetkililer, şu anki taarruzun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kampanyasının ilk aşaması olabileceğini ve ‘Rus cephe çizgisini önemli ölçüde geri çekebileceğini’ savundu.Gazetenin verilerine göre Rusya’nın özel askeri operasyonu boyunca ABD, Ukrayna'ya Rus ordusunun komuta karakolları, mühimmat depoları ve diğer kilit noktaları hakkında bilgi verdi.New York Times, Ukrayna'nın kuzeydoğuya saldırmadan önce güneyde bir karşı taarruz başlatacağını duyurma kararının, 2014'ten beri Ukraynalıları eğiten ABD özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan standart bir dezoryantasyon taktiği olduğunu kaydetti.2012-2015 yılları arasında ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile askeri ilişkilerini denetleyen eski Savunma Bakan Yardımcısı Evelyn Farkas, “Bu adamlar 8 yıl boyunca özel eğitimden geçti. Onlara düzensiz savaş öğretildi. İstihbarat görevlilerimiz onları aldatma ve psikolojik operasyonlara alıştırdı" açıklamasında bulundu.Bazı ABD’li bürokratlar ise Ukrayna ordusunun başta top mermisi olmak üzere lojistik sıkıntısı çekmesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruza devam edip edemeyeceğini belirlemek için henüz çok erken olduğuna dikkat çekerek değerlendirmelerinde temkinli davranıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220911/politico-abdnin-ukrayna-yuzunden-avrupali-muttefikleriyle-sorunlari-var-1061058208.html
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ukrayna, abd
ukrayna, abd

New York Times: ABD, karşı taarruzlarına hazırlanması için Ukrayna'ya yardım etti

16:19 12.09.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAHIMARS
HIMARS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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New York Times gazetesi, ABD'nin Kiev'e Rus ordusunun komuta karakolları ve mühimmat depoları ile ilgili veri sağladığını, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ilerlemesini durdurmanın yollarının ‘sürekli olarak’ tartışıldığını yazdı.
Gazetenin isimlerini vermediği ABD’li bürokratlara atıfla aktardığı habere göre ABD ve Ukrayna, yaz döneminde istihbarat paylaşımını yoğunlaştırdı ve bu, Washington'un Kiev'in ülkenin kuzeydoğusuna yönelik bir karşı taarruz planlaması için daha iyi ve daha güncel bilgiler sağlamasını mümkün kıldı.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’nın ABD’ye karşı taarruz planının hangi ayrıntılarını verdiğini ve Amerikan tarafının ne gibi önerilerde bulunduğunu açıklamadı, ancak yetkililerden biri, Washington ve Kiev’in Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki ilerlemesini durdurmanın yollarını ‘sürekli olarak’ tartıştıklarını söyledi.
ABD’li yetkililer, şu anki taarruzun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kampanyasının ilk aşaması olabileceğini ve ‘Rus cephe çizgisini önemli ölçüde geri çekebileceğini’ savundu.
Gazetenin verilerine göre Rusya’nın özel askeri operasyonu boyunca ABD, Ukrayna'ya Rus ordusunun komuta karakolları, mühimmat depoları ve diğer kilit noktaları hakkında bilgi verdi.
New York Times, Ukrayna'nın kuzeydoğuya saldırmadan önce güneyde bir karşı taarruz başlatacağını duyurma kararının, 2014'ten beri Ukraynalıları eğiten ABD özel harekat kuvvetleri tarafından kullanılan standart bir dezoryantasyon taktiği olduğunu kaydetti.
2012-2015 yılları arasında ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile askeri ilişkilerini denetleyen eski Savunma Bakan Yardımcısı Evelyn Farkas, “Bu adamlar 8 yıl boyunca özel eğitimden geçti. Onlara düzensiz savaş öğretildi. İstihbarat görevlilerimiz onları aldatma ve psikolojik operasyonlara alıştırdı" açıklamasında bulundu.
Bazı ABD’li bürokratlar ise Ukrayna ordusunun başta top mermisi olmak üzere lojistik sıkıntısı çekmesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruza devam edip edemeyeceğini belirlemek için henüz çok erken olduğuna dikkat çekerek değerlendirmelerinde temkinli davranıyor.
ABD - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
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Politico: ABD’nin Ukrayna yüzünden Avrupalı müttefikleriyle sorunları var
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