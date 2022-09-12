https://sputniknews.com.tr/20220912/mitten-operasyon-pkknin-suikast-timinde-yer-alan-vedat-aksac-ve-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1061085351.html
MİT'ten operasyon: PKK'nın suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon: PKK'nın suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Açıklamada "Terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T09:42+0300
2022-09-12T09:42+0300
2022-09-12T09:56+0300
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mit
terörle mücadele
operasyon
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MİT, Irak'ın kuzeyinde kapsamlı bir operasyon düzenledi.Operasyona dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220909/turkiyede-yakalanan-isid-ust-duzey-yoneticisi-tutuklandi-1061031590.html
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mit, terörle mücadele, operasyon
mit, terörle mücadele, operasyon
MİT'ten operasyon: PKK'nın suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve 2 terörist etkisiz hale getirildi
09:42 12.09.2022 (güncellendi: 09:56 12.09.2022) Abone ol
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde bir operasyon düzenlediğini açıkladı. Açıklamada "Terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
MİT, Irak'ın kuzeyinde kapsamlı bir operasyon düzenledi.
Operasyona dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi."