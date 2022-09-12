https://sputniknews.com.tr/20220912/meteorolojiden-istanbul-dahil-30-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1061083448.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük raporuna göre, İstanbul dahil 30 ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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