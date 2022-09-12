https://sputniknews.com.tr/20220912/meksikada-futbolcu-mac-esnasinda-kalbine-yenik-dustu-1061084421.html

Meksika'da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü

Meksika'da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü

Meksika’da maç esnasında aniden yere yığılan futbolcu Raul Reyes kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T08:25+0300

2022-09-12T08:25+0300

2022-09-12T08:25+0300

spor

meksika

futbolcu

kalp krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061084275_0:266:899:772_1920x0_80_0_0_cbd312b5dd71d9eb5a8a91f439c88429.jpg

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde dün oynanan amatör lig futbol maçı sırasında oyunculardan biri aniden yere yığıldı. Sahadaki diğer futbolcular yardım için oyuncuya koşarken sağlık ekipleri de hemen sahaya girdi. Yapılan kontroller sonucunda 45 yaşındaki Raul Reyes'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Reyes’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Arkadaşları Reyes’in astım hastası olduğunu iddia etti.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, futbolcu, kalp krizi