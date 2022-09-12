https://sputniknews.com.tr/20220912/meksikada-futbolcu-mac-esnasinda-kalbine-yenik-dustu-1061084421.html
Meksika'da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü
Meksika'da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü
Meksika’da maç esnasında aniden yere yığılan futbolcu Raul Reyes kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T08:25+0300
2022-09-12T08:25+0300
2022-09-12T08:25+0300
spor
meksika
futbolcu
kalp krizi
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Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde dün oynanan amatör lig futbol maçı sırasında oyunculardan biri aniden yere yığıldı. Sahadaki diğer futbolcular yardım için oyuncuya koşarken sağlık ekipleri de hemen sahaya girdi. Yapılan kontroller sonucunda 45 yaşındaki Raul Reyes'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Reyes’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Arkadaşları Reyes’in astım hastası olduğunu iddia etti.
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meksika, futbolcu, kalp krizi
meksika, futbolcu, kalp krizi
Meksika'da futbolcu maç esnasında kalbine yenik düştü
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Meksika’da maç esnasında aniden yere yığılan futbolcu Raul Reyes kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde dün oynanan amatör lig futbol maçı sırasında oyunculardan biri aniden yere yığıldı.
Sahadaki diğer futbolcular yardım için oyuncuya koşarken sağlık ekipleri de hemen sahaya girdi.
Yapılan kontroller sonucunda 45 yaşındaki Raul Reyes'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Reyes’in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.
Arkadaşları Reyes’in astım hastası olduğunu iddia etti.