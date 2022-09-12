https://sputniknews.com.tr/20220912/levent-goktas-bulgaristana-siginma-talebinde-bulundu-1061094555.html

Levent Göktaş, Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu

Levent Göktaş, Bulgaristan'a sığınma talebinde bulundu

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın avukatı, Göktaş'ın Türkiye'nin kırmızı bülten talebinden önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğunu... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T13:30+0300

2022-09-12T13:30+0300

2022-09-12T13:30+0300

türkiye

necip hablemitoğlu

şengül hablemitoğlu

levent göktaş

bulgaristan

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Bulgaristan’da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Göktaş'ın Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. İvanov, "Tutuklanmasının ardından Türkiye'de insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalacağından, hayatının ve sağlığının tehdit edileceğinden korkmakta" dedi.Levent Göktaş için kırmızı bülten talebi, Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderilmişti. Avukatı, Göktaş'ın taleplerinden birinin 26 Ağustos'ta gerçekleştiğine dikkat çekti.Halk TV'den Berrak Güngör'e konuşan İvanov, şunları söyledi:Levent Göktaş, tutuklanmasının hemen ardından 23.08.2022 tarihli sorgulama protokolünde belgelenen uluslararası korumaya tabi olduğunu belirtti. Göktaş, Devlet Mülteciler Dairesi Başkanına koruma, Bulgaristan cumhurbaşkanına da sığınma talebinde bulundu. Levent Göktaş'ın bu talepleri, Türkiye Cumhuriyeti yakalama kararı çıkartmadan önce 26.08.22 ve 29.08.22 tarihlerinde gerçekleştirildi.Göktaş hakkında Bulgaristan'da, kaçak girişten dava açılmış olup, bu davanın çözülmesi gerekiyor. Şunu söylemek gerekir ki kişi, koruma talebiyle ülkeye girdiğinde cezaya tabi değildir. Ancak mahkeme aksi yönde de karar verebilir.'HABLEMİTOĞLUNU TANIMIYORDU'Öldürülen Hablemitoğlu'nu tanımıyordu ve onu öldürmek için hiçbir nedeni yok. Göktaş bunların tam aksine, Gülen örgütü mensupları tarafından askeri personel, avukatlar, hakimler, öğretmenler, profesörler ve diğerleri de dahil olmak üzere önde gelen kamu görevlileri ve aydınlara karşı yapılan bir kurgu olan Ergenekon davasında sanıklardan biriydi. Beraatından önce de 5 buçuk yıl hapis yattı.'TÜRKİYE'NİN İADE TALEPLERİ SİYASİ GEREKÇELERLE İMKANSIZ'Herhangi bir siyasi veya suç örgütünün üyesi değil. Hükümeti devirmek için ne o zaman ne de sonrasında çalışmadı. Göktaş, başarılı bir hukuk pratiğine sahip bir avukat olarak tekrar çalıştı. Şu anda tamamen siyasi güdümlü, düzmece bir suçlamayla yeniden hedef alınıyor ve işlemediği bir suçla siyasi baskıya maruz kalacağından korkuyor. Türkiye'nin iade talepleri siyasi gerekçelerle imkânsız"

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necip hablemitoğlu, şengül hablemitoğlu, levent göktaş, bulgaristan