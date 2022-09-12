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SON DAKİKA | Kremlin: Rusya güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil
https://sputniknews.com.tr/20220912/kremlin-rusya-guclerinin-zaporojye-nukleer-guc-santralinden-cekilmeleri-soz-konusu-degil-1061093847.html
Kremlin: Rusya güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil
Kremlin: Rusya güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peksov, Rusya güçlerinin, Ukrayna’daki Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmelerinin söz konusu olmadığını belirtti. Peskov, ayrıca... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T13:19+0300
2022-09-12T13:35+0300
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Askerlerimizin (Zaporojye nükleer güç santralinden) çekilmeleri şu anda söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir" yanıtını verdi.
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kremlin, zaporojye
kremlin, zaporojye

Kremlin: Rusya güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil

13:19 12.09.2022 (güncellendi: 13:35 12.09.2022)
© AFP 2022Zaporojye nükleer santrali
Zaporojye nükleer santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peksov, Rusya güçlerinin, Ukrayna’daki Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmelerinin söz konusu olmadığını belirtti. Peskov, ayrıca Ukrayna tarafının nükleer santrale saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyerek aksi halde bunun feci sonuçları olabileceği uyarısını yaptı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Askerlerimizin (Zaporojye nükleer güç santralinden) çekilmeleri şu anda söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir" yanıtını verdi.
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