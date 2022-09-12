https://sputniknews.com.tr/20220912/kremlin-rusya-guclerinin-zaporojye-nukleer-guc-santralinden-cekilmeleri-soz-konusu-degil-1061093847.html

Kremlin: Rusya güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil

Kremlin: Rusya güçlerinin Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peksov, Rusya güçlerinin, Ukrayna’daki Zaporojye nükleer güç santralinden çekilmelerinin söz konusu olmadığını belirtti. Peskov, ayrıca... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T13:19+0300

2022-09-12T13:19+0300

2022-09-12T13:35+0300

kremlin

zaporojye

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Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Askerlerimizin (Zaporojye nükleer güç santralinden) çekilmeleri şu anda söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafını, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir" yanıtını verdi.

zaporojye

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kremlin, zaporojye