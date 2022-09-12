https://sputniknews.com.tr/20220912/kirikkale-universitesinde-bir-idari-personel-kampusteki-agaclik-alanda-olu-bulundu-1061109023.html
Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T21:24+0300
2022-09-12T21:24+0300
2022-09-12T21:25+0300
türkiye
kırıkkale üniversitesi
ölü bulundu
idari personel
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Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'nin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda çalışan 56 yaşındaki Y.C. , aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.Bölgede Y.C'nin hareketsiz halde yattığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.C'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Y.C'nin zaman zaman gezmek için dağlık alana çıktığı belirtildi.
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kırıkkale üniversitesi, ölü bulundu, idari personel
kırıkkale üniversitesi, ölü bulundu, idari personel
Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
21:24 12.09.2022 (güncellendi: 21:25 12.09.2022) Abone ol
Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu.
Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'nin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda çalışan 56 yaşındaki Y.C. , aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.
Bölgede Y.C'nin hareketsiz halde yattığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.C'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Y.C'nin zaman zaman gezmek için dağlık alana çıktığı belirtildi.