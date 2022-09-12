https://sputniknews.com.tr/20220912/kirikkale-universitesinde-bir-idari-personel-kampusteki-agaclik-alanda-olu-bulundu-1061109023.html

Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T21:24+0300

2022-09-12T21:24+0300

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türkiye

kırıkkale üniversitesi

ölü bulundu

idari personel

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Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'nin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda çalışan 56 yaşındaki Y.C. , aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.Bölgede Y.C'nin hareketsiz halde yattığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.C'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Y.C'nin zaman zaman gezmek için dağlık alana çıktığı belirtildi.

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kırıkkale üniversitesi, ölü bulundu, idari personel