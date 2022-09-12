Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220912/kirikkale-universitesinde-bir-idari-personel-kampusteki-agaclik-alanda-olu-bulundu-1061109023.html
Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu
Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T21:24+0300
2022-09-12T21:25+0300
türkiye
kırıkkale üniversitesi
ölü bulundu
idari personel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061108848_0:57:1201:732_1920x0_80_0_0_e48e4476e9501c28fa0518e73a98665b.jpg
Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'nin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda çalışan 56 yaşındaki Y.C. , aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.Bölgede Y.C'nin hareketsiz halde yattığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.C'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Y.C'nin zaman zaman gezmek için dağlık alana çıktığı belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061108848_74:0:1125:788_1920x0_80_0_0_193a54c18f1962148b02cb358e39e6e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kırıkkale üniversitesi, ölü bulundu, idari personel
kırıkkale üniversitesi, ölü bulundu, idari personel

Kırıkkale Üniversitesi'nde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

21:24 12.09.2022 (güncellendi: 21:25 12.09.2022)
© AAKırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Kırıkkale Üniversitesi'nde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu.
Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'nin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda çalışan 56 yaşındaki Y.C. , aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.
Bölgede Y.C'nin hareketsiz halde yattığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.C'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Y.C'nin zaman zaman gezmek için dağlık alana çıktığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала