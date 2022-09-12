Kılıçdaroğlu: Eğitim politikalarını eşitlik ilkesine dayalı anlayışla yeniden yapılandıracağız
08:53 12.09.2022 (güncellendi: 08:54 12.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda" ifadelerini kullandı.
Durumun değişeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.
Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2022
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum."