https://sputniknews.com.tr/20220912/kilicdaroglu-egitim-politikalarini-esitlik-ilkesine-dayali-anlayisla-yeniden-yapilandiracagiz-1061084849.html

Kılıçdaroğlu: Eğitim politikalarını eşitlik ilkesine dayalı anlayışla yeniden yapılandıracağız

Kılıçdaroğlu: Eğitim politikalarını eşitlik ilkesine dayalı anlayışla yeniden yapılandıracağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T08:53+0300

2022-09-12T08:53+0300

2022-09-12T08:54+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

okul

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda" ifadelerini kullandı.Durumun değişeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum."

https://sputniknews.com.tr/20220912/ilk-ders-zili-bugun-caliyor-19-milyon-ogrenci-okula-donuyor-1061084092.html

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kemal kılıçdaroğlu, okul