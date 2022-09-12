Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220912/kilicdaroglu-egitim-politikalarini-esitlik-ilkesine-dayali-anlayisla-yeniden-yapilandiracagiz-1061084849.html
Kılıçdaroğlu: Eğitim politikalarını eşitlik ilkesine dayalı anlayışla yeniden yapılandıracağız
Kılıçdaroğlu: Eğitim politikalarını eşitlik ilkesine dayalı anlayışla yeniden yapılandıracağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T08:53+0300
2022-09-12T08:54+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
okul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059034076_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ee097707db987bc611d5fc98dbaf4ae.jpg
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda" ifadelerini kullandı.Durumun değişeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20220912/ilk-ders-zili-bugun-caliyor-19-milyon-ogrenci-okula-donuyor-1061084092.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059034076_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bac2c0edef32dcdb40269d9ac792be85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, okul
kemal kılıçdaroğlu, okul

Kılıçdaroğlu: Eğitim politikalarını eşitlik ilkesine dayalı anlayışla yeniden yapılandıracağız

08:53 12.09.2022 (güncellendi: 08:54 12.09.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda" ifadelerini kullandı.
Durumun değişeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız" dedi.
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum."
Okul- zil- ders- öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
TÜRKİYE
İlk ders zili bugün çalıyor: 19 milyon öğrenci okula dönüyor
08:00


KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала