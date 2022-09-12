https://sputniknews.com.tr/20220912/kilicdaroglu-askeri-veya-sivil-tum-darbelerin-ve-darbe-rejimlerinin-karsisindayiz-1061103888.html

Kılıçdaroğlu: Askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız

Kılıçdaroğlu: Askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan paylaştığı 12 Eylül mesajında "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T19:46+0300

2022-09-12T19:46+0300

2022-09-12T19:46+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

12 eylül askeri darbesi

twitter

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirtti.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, 12 eylül askeri darbesi, twitter