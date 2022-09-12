https://sputniknews.com.tr/20220912/kilicdaroglu-askeri-veya-sivil-tum-darbelerin-ve-darbe-rejimlerinin-karsisindayiz-1061103888.html
Kılıçdaroğlu: Askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız
Kılıçdaroğlu: Askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan paylaştığı 12 Eylül mesajında "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:46+0300
2022-09-12T19:46+0300
2022-09-12T19:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
12 eylül askeri darbesi
twitter
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirtti.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, 12 eylül askeri darbesi, twitter
kemal kılıçdaroğlu, 12 eylül askeri darbesi, twitter
Kılıçdaroğlu: Askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan paylaştığı 12 Eylül mesajında "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirtti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.