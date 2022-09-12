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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/kadirov-cecen-elit-birlikleri-askeri-faaliyetlere-devam-etmek-uzere-donetske-dondu---1061092402.html
Kadirov: Çeçen elit birlikleri, askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk'e döndü
Kadirov: Çeçen elit birlikleri, askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk'e döndü
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Çeçen özel kuvvetleri bünyesindeki elit birliklerin dinlenme sürecinin ardından askeri... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T12:46+0300
2022-09-12T12:50+0300
ukrayna krizi
çeçenistan
ramzan kadirov
rusya
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
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Kadirov, Duma milletvekili Adem Delimhanov'un liderlik ettiği birlik askerlerinin de yer aldığı bir video yayınladı. Çeçen lider, Mariupol, Popasnaya, Lisiçansk, Severodonetsk ve diğer yerleşimler kontrol altına alındıktan sonra dinlenmek için Çeçenistan'a giden elit birliklerin DHC'ye döndüklerini kaydetti. Delimhanov, 10 bin kişiden oluşan birliklerin DHC'nin yanı sıra Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapacaklarını belirtti.
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çeçenistan, ramzan kadirov, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti
çeçenistan, ramzan kadirov, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti

Kadirov: Çeçen elit birlikleri, askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk'e döndü

12:46 12.09.2022 (güncellendi: 12:50 12.09.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Çeçen özel kuvvetleri bünyesindeki elit birliklerin dinlenme sürecinin ardından askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) döndüklerini açıkladı.
Kadirov, Duma milletvekili Adem Delimhanov'un liderlik ettiği birlik askerlerinin de yer aldığı bir video yayınladı.
Çeçen lider, Mariupol, Popasnaya, Lisiçansk, Severodonetsk ve diğer yerleşimler kontrol altına alındıktan sonra dinlenmek için Çeçenistan'a giden elit birliklerin DHC'ye döndüklerini kaydetti. Delimhanov, 10 bin kişiden oluşan birliklerin DHC'nin yanı sıra Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapacaklarını belirtti.
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