https://sputniknews.com.tr/20220912/kadirov-cecen-elit-birlikleri-askeri-faaliyetlere-devam-etmek-uzere-donetske-dondu---1061092402.html

Kadirov: Çeçen elit birlikleri, askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk'e döndü

Kadirov: Çeçen elit birlikleri, askeri faaliyetlere devam etmek üzere Donetsk'e döndü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Çeçen özel kuvvetleri bünyesindeki elit birliklerin dinlenme sürecinin ardından askeri... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T12:46+0300

2022-09-12T12:46+0300

2022-09-12T12:50+0300

ukrayna krizi

çeçenistan

ramzan kadirov

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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Kadirov, Duma milletvekili Adem Delimhanov'un liderlik ettiği birlik askerlerinin de yer aldığı bir video yayınladı. Çeçen lider, Mariupol, Popasnaya, Lisiçansk, Severodonetsk ve diğer yerleşimler kontrol altına alındıktan sonra dinlenmek için Çeçenistan'a giden elit birliklerin DHC'ye döndüklerini kaydetti. Delimhanov, 10 bin kişiden oluşan birliklerin DHC'nin yanı sıra Herson ve Zaporojye bölgelerinde görev yapacaklarını belirtti.

çeçenistan

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ukrayna

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Sputnik Türkiye

çeçenistan, ramzan kadirov, rusya, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti