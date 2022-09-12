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https://sputniknews.com.tr/20220912/jandarma-genel-komutanligina-7-bin-500-sozlesmeli-uzman-erbas-alinacak-1061079625.html
Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T01:17+0300
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türkiye
jandarma genel komutanlığı
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.
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jandarma genel komutanlığı, resmi gazete
jandarma genel komutanlığı, resmi gazete

Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

01:17 12.09.2022
© AAJandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'na 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.
Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartları "www.jandarma.gov.tr" internet adresindeki "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.
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