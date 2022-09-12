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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220912/issizlik-rakamlari-aciklandi-1061085710.html
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik yüzde 10.1 oldu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
işsizlik
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
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TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı.Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/issizlik-rakamlari-aciklandi-1059930043.html
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işsizlik, iş, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi
işsizlik, iş, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

10:04 12.09.2022 (güncellendi: 10:28 12.09.2022)
© Sputnik / Sertac Kayarİşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme
İşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / Sertac Kayar
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Ayrıntılar geliyor
TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik yüzde 10.1 oldu.
TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı.
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
EKONOMİ
İşsizlik rakamları açıklandı
15 Ağustos, 10:05
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