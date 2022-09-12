https://sputniknews.com.tr/20220912/issizlik-rakamlari-aciklandi-1061085710.html
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik yüzde 10.1 oldu. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T10:04+0300
2022-09-12T10:04+0300
2022-09-12T10:28+0300
ekonomi
işsizlik
iş
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
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TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı.Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/issizlik-rakamlari-aciklandi-1059930043.html
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işsizlik, iş, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi
işsizlik, iş, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomi
İşsizlik rakamları açıklandı
10:04 12.09.2022 (güncellendi: 10:28 12.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik yüzde 10.1 oldu.
TÜİK temmuz dönemi işsizlik verilerini açıkladı.
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.