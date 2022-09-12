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https://sputniknews.com.tr/20220912/iranin-alikoydugu-iki-yunan-gemisindeki-murettebata-eve-donus-izni-1061081860.html
İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni
İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni
İran'ın, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Yunanistan'a ait iki gemideki mürettebatın serbest bırakılacağı açıklandı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T03:34+0300
2022-09-12T03:35+0300
iran
dünya
yunanistan
gemi
alıkoyma
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Yunanistan'ın Panhelenik Ticari Deniz Taşımacılığı Denizcileri Birliği'nin yaptığı açıklamada, İran'ın mayısta alıkoyduğu Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli gemilerdeki mürettebatın, üç ayı aşkın süredir evlerine dönemedikleri vurgulandı.Denizcilerin, psikolojik olarak zor durumda olduklarının belirtildiği açıklamada, İran'ın mürettebat değişimini kabul ettiği ve geri dönüşlerin pazartesiden itibaren başlayacağı kaydedildi.Yunanistan, ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştuYunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan Lana adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararına İran tepki göstermiş, Yunanistan'ın Eğriboz Temyiz Mahkemesi, Lana adlı tankere 28 Haziran'da seyir izni vermişti.İran da Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisini alıkoymuştuDevrim Muhafızları Ordusu da 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerini alıkoyarak, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu
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iran, yunanistan, gemi, alıkoyma
iran, yunanistan, gemi, alıkoyma

İran'ın alıkoyduğu iki Yunan gemisindeki mürettebata eve dönüş izni

03:34 12.09.2022 (güncellendi: 03:35 12.09.2022)
© AP Photo / Vahid Salemiİran, İran bayrağı
İran, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran'ın, 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu Yunanistan'a ait iki gemideki mürettebatın serbest bırakılacağı açıklandı.
Yunanistan'ın Panhelenik Ticari Deniz Taşımacılığı Denizcileri Birliği'nin yaptığı açıklamada, İran'ın mayısta alıkoyduğu Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli gemilerdeki mürettebatın, üç ayı aşkın süredir evlerine dönemedikleri vurgulandı.
Denizcilerin, psikolojik olarak zor durumda olduklarının belirtildiği açıklamada, İran'ın mürettebat değişimini kabul ettiği ve geri dönüşlerin pazartesiden itibaren başlayacağı kaydedildi.

Yunanistan, ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştu

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan Lana adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.
Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararına İran tepki göstermiş, Yunanistan'ın Eğriboz Temyiz Mahkemesi, Lana adlı tankere 28 Haziran'da seyir izni vermişti.

İran da Basra Körfezi'nde iki Yunan gemisini alıkoymuştu

Devrim Muhafızları Ordusu da 27 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerini alıkoyarak, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu
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