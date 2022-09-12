https://sputniknews.com.tr/20220912/iha-muhabirini-canli-yayinda-dovup-gasp-ettiler-1061101649.html
İhlas Haber Ajansı muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler
İhlas Haber Ajansı muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan Grand Halı Fabrikasındaki çıkan yangını takip eden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı’yı önce darp eden... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T18:05+0300
2022-09-12T18:05+0300
2022-09-12T18:07+0300
türkiye
gaziantep
muhabir
ihlas haber ajansı (iha)
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061101341_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff75f99a564cd42417277fff25ba8d13.jpg
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Grand Carpet Halı Fabrikası'nda 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı. İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi. İHA muhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı’yı darp etmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı. Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen İHA muhabirine, grup hakaret ve tehditlerle saldırdı. Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sadi Vakkas Yağcı’nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı. Canlı yayında yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendini darp edip telefonu gasp eden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061101341_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98d65dd749d259437be553149028fe01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, muhabir, ihlas haber ajansı (iha), darp
gaziantep, muhabir, ihlas haber ajansı (iha), darp
İhlas Haber Ajansı muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler
18:05 12.09.2022 (güncellendi: 18:07 12.09.2022) Abone ol
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan Grand Halı Fabrikasındaki çıkan yangını takip eden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı’yı önce darp eden 5 kişilik grup ardından muhabirin elindeki telefonu gasp etti.
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Grand Carpet Halı Fabrikası'nda 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı.
İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı’ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi.
İHA muhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı’yı darp etmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.
Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı. Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen İHA muhabirine, grup hakaret ve tehditlerle saldırdı.
Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sadi Vakkas Yağcı’nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı.
Canlı yayında yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendini darp edip telefonu gasp eden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.