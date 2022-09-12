https://sputniknews.com.tr/20220912/ibb-meclisinde-chp-ile-ak-parti-arasinda-sultan-vahdettin-tartismasi-1061113308.html

İBB Meclisi'nde CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması

İBB Meclisi'nde CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, CHP Grup Sözcüsü Balyalı'nın "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T23:31+0300

2022-09-12T23:31+0300

2022-09-13T00:08+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ibb meclisi

sultan vahdettin

vahdettin

tartışma

mehmet tevfik göksu

politika

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında devam etti.Mecliste 'gündem dışı konuşmalar' bölümünde CHP adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, konuşmasının son bölümünde Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesine değindi.Subaşı, "Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Arabistanlı Lawrence, o koymuştur teoriyi. Burada 'siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda' diyen Arabistanlı Lawrence'tır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır" diye konuştu.Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı'ya müdahale ederek Sultan Vahdettin'in kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini dile getirdi.Bu sırada CHP'li Meclis üyeleri, AK Parti'li Tarık Kanbur'un kendilerine yönelik 'Yunan tohumu' dediğini iddia etti.İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, böyle bir söz söylenmişse özür dilenmesini istedi.Böyle bir ifadesinin olmadığını, Sultan Vahdettin'in bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edildiğini dile getiren Kanbur ise "Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.Tekrar söz alan Balyalı, İBB Meclisi'nin Sultan Vahdettin'i savunma yeri olmadığını anlatarak, "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" dedi.'Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik'Söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da CHP'nin son dönemde "helalleşme" söyleminde bulunduğunu, ancak Osmanlı ile hesaplaştığını ifade etti.CHP'nin milletin kültürüne ve tarihine yabancı olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti:Meclis oturumunu yöneten Okul da Balyalı'yı sözlerinden ötürü kınadığını söyledi.Tarihteki Türk devletlerinin hükümdarlarının, Osmanlı padişahlarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapmış devlet idarecilerinin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Okul, meclis çatısı altında sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb meclisi, sultan vahdettin, vahdettin, tartışma, mehmet tevfik göksu