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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220912/hersondaki-rus-yonetim-ukrayna-ordusu-ilerleme-kaydetmedi-1061104736.html
Herson’daki Rus yönetim: Ukrayna ordusu ilerleme kaydetmedi
Herson’daki Rus yönetim: Ukrayna ordusu ilerleme kaydetmedi
Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nin Rus ordusunun kontrolündeki bölgedeki idarenin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun, bölgedeki cephenin hiçbir... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T20:03+0300
2022-09-12T20:03+0300
ukrayna krizi
herson
rus
ukrayna krizi
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Herson Bölgesi’nin Rus ordusunun kontrolündeki bölgenin yönetiminden Stremousov, Ukrayna ordusunun, bölgedeki cephenin hiçbir bölümünde ilerleme kaydedemediğini ifade etti.Stremousov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Toprağın tek bir metresi, tek bir santimetresi teslim edilmedi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan savunucularımız sağlam duruyor” ifadesini kullandı.Stremousov, “Şu anda sadece Herson değil, tüm Herson Bölgesi’ni hiçbir tehdit etmiyor” diye ekledi.
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herson, rus, ukrayna krizi
herson, rus, ukrayna krizi

Herson’daki Rus yönetim: Ukrayna ordusu ilerleme kaydetmedi

20:03 12.09.2022
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinHerson
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nin Rus ordusunun kontrolündeki bölgedeki idarenin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun, bölgedeki cephenin hiçbir bölümünde ilerleme kaydedemediğini belirtti.
Herson Bölgesi’nin Rus ordusunun kontrolündeki bölgenin yönetiminden Stremousov, Ukrayna ordusunun, bölgedeki cephenin hiçbir bölümünde ilerleme kaydedemediğini ifade etti.
Stremousov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Toprağın tek bir metresi, tek bir santimetresi teslim edilmedi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan savunucularımız sağlam duruyor” ifadesini kullandı.
Stremousov, “Şu anda sadece Herson değil, tüm Herson Bölgesi’ni hiçbir tehdit etmiyor” diye ekledi.
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