https://sputniknews.com.tr/20220912/hersondaki-rus-yonetim-ukrayna-ordusu-ilerleme-kaydetmedi-1061104736.html

Herson’daki Rus yönetim: Ukrayna ordusu ilerleme kaydetmedi

Herson’daki Rus yönetim: Ukrayna ordusu ilerleme kaydetmedi

Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nin Rus ordusunun kontrolündeki bölgedeki idarenin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun, bölgedeki cephenin hiçbir... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T20:03+0300

2022-09-12T20:03+0300

2022-09-12T20:03+0300

ukrayna krizi

herson

rus

ukrayna krizi

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Herson Bölgesi’nin Rus ordusunun kontrolündeki bölgenin yönetiminden Stremousov, Ukrayna ordusunun, bölgedeki cephenin hiçbir bölümünde ilerleme kaydedemediğini ifade etti.Stremousov, Rossiya-24 televizyonuna açıklamasında, “Toprağın tek bir metresi, tek bir santimetresi teslim edilmedi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan savunucularımız sağlam duruyor” ifadesini kullandı.Stremousov, “Şu anda sadece Herson değil, tüm Herson Bölgesi’ni hiçbir tehdit etmiyor” diye ekledi.

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herson, rus, ukrayna krizi