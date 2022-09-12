https://sputniknews.com.tr/20220912/gaziantepte-gida-zehirlenmesi-82-kisi-hastaneye-basvurdu-1061112780.html
Gaziantep'te gıda zehirlenmesi: 82 kişi hastaneye başvurdu
Gaziantep'te gıda zehirlenmesi: 82 kişi hastaneye başvurdu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 82 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T23:08+0300
2022-09-12T23:08+0300
2022-09-12T23:11+0300
türkiye
gaziantep
islahiye
gıda
zehirleme
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Gaziantep'te düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 82 kişi hastaneye başvurdu.Karapolat Mahallesi'nde Bayram A, oğlunun düğününde davetlilere nohut yemeği, tavuklu pilav, ayran çorbası ve et yemeği ikram etti.Evlerine dönen davetliler, gece saatlerinde mide bulantısı ve istifra şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 82 kişi taburcu edildi.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere yemeklerden numune aldı.
türkiye
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gaziantep, islahiye, gıda, zehirleme
gaziantep, islahiye, gıda, zehirleme
Gaziantep'te gıda zehirlenmesi: 82 kişi hastaneye başvurdu
23:08 12.09.2022 (güncellendi: 23:11 12.09.2022) Abone ol
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğünde ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 82 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gaziantep'te düğün yemeğinin ardından rahatsızlanan 82 kişi hastaneye başvurdu.
Karapolat Mahallesi'nde Bayram A, oğlunun düğününde davetlilere nohut yemeği, tavuklu pilav, ayran çorbası ve et yemeği ikram etti.
Evlerine dönen davetliler, gece saatlerinde mide bulantısı ve istifra şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 82 kişi taburcu edildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere yemeklerden numune aldı.