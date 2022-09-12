https://sputniknews.com.tr/20220912/fsb-ukrayna-tarafinin-herson-idaresi-ve-kirim-yetkililerine-yonelik-saldiri-planlarini-onledik---1061086926.html

FSB: Ukrayna tarafının, Herson idaresi ve Kırım yetkililerine yönelik saldırı planlarını önledik

FSB: Ukrayna tarafının, Herson idaresi ve Kırım yetkililerine yönelik saldırı planlarını önledik

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna’da Rus güçlerinin denetiminde olan Herson bölgesi idarecileri ve Kırım’ın hükümet üyelerine karşı planlanan bir... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T10:51+0300

2022-09-12T10:51+0300

2022-09-12T10:53+0300

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FSB’den yapılan açıklamada, “Düzenlenen operasyonlar ile Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU), Herson bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcileri ile Kırım Cumhuriyeti hükümet üyelerine karşı planladığı bir dizi sabotaj ve terör eylemi girişiminin önüne geçilmiştir” denildi. “Saldırıları gerçekleştirmeleri için aşırı milliyetçileri görevlendiren ve onların eylemlerini yöneten için bir SBU ajanının kimliği, Rus karşı istihbaratçılar tarafından belirlenmiştir” diye sürdürülen açıklamaya göre ‘saldırıları gerçekleştirmekle görevlendirenler ve işbirlikçileri de yakalandı.FSB yetkilileri, operasyonlar sırasında ‘yabancı istihbarat servislerinin bu planlara olan katkıları’ ve ‘Ukrayna güçlerinin finansman kanalları konusunda bir dizi bilgi edindiklerini’ de belirtti. FSB, operasyonla ilgili başka bir detay paylaşmadı. Rossiya-24 televizyonuysa FSB’nin operasyonları sırasında Rus istihbaratçıların, Kırım’da saldırı hazırlığında olan en az iki kişiyi gözaltına aldıklarını aktardı. Televizyonun haberinde, bu kişilerden birinin Ukraynalı bir sabotajcı, diğerinin de istendiğinde kendine verilen görevleri yerine getirmekle görevli ancak her zaman aktif çalışmayan bir ‘uyuyan ajan’ olduğu belirtiliyor. Söz konusu şahısların, Kırım’da üç hükümet üyesini öldürmek ve başka saldırılar düzenlemekle görevlendirildikleri kaydediliyor.

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fsb, herson, kırım, ukrayna, rusya