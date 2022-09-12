https://sputniknews.com.tr/20220912/fatihte-silahli-kavgada-olayla-ilgisi-olmayan-esnaf-vuruldu-1061112175.html

Fatih'te silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan esnaf vuruldu

Fatih'te silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan esnaf vuruldu

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T22:50+0300

2022-09-12T22:50+0300

2022-09-12T22:51+0300

türkiye

istanbul

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İstanbul Fatih’te saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.Taraflar arasındaki tartışmada bir kişi kavga ettiği kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu olayla alakası olmayan bir iş yeri sahibi bacağından yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Bu sırada olayın olduğu anda yoldan geçen ve izinli olan polis silahla ateş eden şüpheliyi gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kavgada kullanılarak yere atıldığı öğrenilen bir bıçak polis ekipleri tarafından delil torbasına koyuldu.

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