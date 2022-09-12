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Fatih'te silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan esnaf vuruldu
Fatih'te silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan esnaf vuruldu
Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T22:50+0300
2022-09-12T22:51+0300
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İstanbul Fatih’te saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.Taraflar arasındaki tartışmada bir kişi kavga ettiği kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu olayla alakası olmayan bir iş yeri sahibi bacağından yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Bu sırada olayın olduğu anda yoldan geçen ve izinli olan polis silahla ateş eden şüpheliyi gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kavgada kullanılarak yere atıldığı öğrenilen bir bıçak polis ekipleri tarafından delil torbasına koyuldu.
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Fatih'te silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan esnaf vuruldu

22:50 12.09.2022 (güncellendi: 22:51 12.09.2022)
© DHAFatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o sırada izinli olan fakat olaya tanık olan bir polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o sırada izinli olan fakat olaya tanık olan bir polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o sırada izinli olan fakat olaya tanık olan bir polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o sırada izinli olan fakat olaya tanık olan bir polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© DHA
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Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan esnaf bacağından vuruldu. Yaralanan esnaf ambulansla hastaneye kaldırılırken, o sırada izinli olan fakat olaya tanık olan bir polis şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul Fatih’te saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.
Taraflar arasındaki tartışmada bir kişi kavga ettiği kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu olayla alakası olmayan bir iş yeri sahibi bacağından yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bu sırada olayın olduğu anda yoldan geçen ve izinli olan polis silahla ateş eden şüpheliyi gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye götürdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Kavgada kullanılarak yere atıldığı öğrenilen bir bıçak polis ekipleri tarafından delil torbasına koyuldu.
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