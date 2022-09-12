https://sputniknews.com.tr/20220912/facebook-ve-whatsapp-rekabet-kurumunun-karsisina-cikacak-1061092314.html

Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu'nun karşısına çıkacak

Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu'nun karşısına çıkacak

Hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Facebook ve Whatsapp, 11 Ekim’de... 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T12:45+0300

2022-09-12T12:45+0300

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türkiye

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rekabet kurumu

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Rekabet Kurumu; Meta Platforms Inc. (Facebook), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “Mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmala r ile kötüye kullanması” ifadesine aykırı hareket edip etmediklerini tespitine yönelik soruşturma başlatmıştı.Söz konusu soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Facebook, Facebook Ireland, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim’de sözlü savunma verecek.

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