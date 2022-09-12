https://sputniknews.com.tr/20220912/facebook-ve-whatsapp-rekabet-kurumunun-karsisina-cikacak-1061092314.html
Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu'nun karşısına çıkacak
Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu'nun karşısına çıkacak
Hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Facebook ve Whatsapp, 11 Ekim’de... 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T12:45+0300
2022-09-12T12:45+0300
2022-09-12T12:45+0300
türkiye
facebook
whatsapp
rekabet kurumu
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Rekabet Kurumu; Meta Platforms Inc. (Facebook), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “Mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmala r ile kötüye kullanması” ifadesine aykırı hareket edip etmediklerini tespitine yönelik soruşturma başlatmıştı.Söz konusu soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Facebook, Facebook Ireland, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim’de sözlü savunma verecek.
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facebook, whatsapp, rekabet kurumu
facebook, whatsapp, rekabet kurumu
Facebook ve Whatsapp, Rekabet Kurumu'nun karşısına çıkacak
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Hizmet piyasasındaki hakim durumlarını yaptığı anlaşmalar vesilesiyle kötü kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Facebook ve Whatsapp, 11 Ekim’de Rekabet Kurumu'nun karşısında sözlü savunma verecek.
Rekabet Kurumu; Meta Platforms Inc. (Facebook), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinde yer alan “Mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmala r ile kötüye kullanması” ifadesine aykırı hareket edip etmediklerini tespitine yönelik soruşturma başlatmıştı.
Söz konusu soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Facebook, Facebook Ireland, Whatsapp ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, 11 Ekim’de sözlü savunma verecek.