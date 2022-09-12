Erdoğan: Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz

Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımıza sıkı sıkı sahip çıkmalıyız.

Güçlü bir gelecek için gençlerimiz geçmişini iyi tanımalı. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir ülkeyiz. Size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun.