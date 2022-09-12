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Erdoğan: Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz
Erdoğan: Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz" dedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T11:11+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz

11:11 12.09.2022 (güncellendi: 11:38 12.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Öğretmenlerimizin gerekli çabayı göstereceklerine yürekten inanıyorum.
Gencecik yaşta terör örgütü tarafından bizden koparılan öğretmenleri anıyorum buradan.
Ana sınıflarını neşe ile doldurup okul ile tanışan yavrularımızın gözlerinden öpüyorum.
Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak, velileri kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık.
Şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz.
Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımıza sıkı sıkı sahip çıkmalıyız.
Zihni boş avare gençlik değil, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz.
Güçlü bir gelecek için gençlerimiz geçmişini iyi tanımalı. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir ülkeyiz. Size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun.
Oyun konsollarının sizi sahne bir evrene hapsetmesine izin vermeyin.
Akranlarınızla yapacağınız tatlı sohbetin yerini hiçbir bilgisayar oyunu tutamaz.
Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır.
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