https://sputniknews.com.tr/20220912/endonezya-rus-petrolunu-alma-olasiligini-degerlendiriyor-1061102832.html
Endonezya, Rus petrolünü alma olasılığını değerlendiriyor
Endonezya, Rus petrolünü alma olasılığını değerlendiriyor
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, artan enerji fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T19:20+0300
2022-09-12T19:20+0300
2022-09-12T19:24+0300
dünya
financial times
endonezya
joko widodo
petrol
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Financial Times, artan enerji fiyatları bağlamında, Endonezya’nın Rus petrolünü alma olasılığını değerlendirdiğini belirtti.Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, “Her zaman tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Eğer bir ülke varsa ve en iyi fiyat veriyorsa, elbette. Çözüm bulmak istiyoruz” diye açıkladı.Widodo, ülke yönetiminin, “enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli kaynaklar bulmak zorunda” olduğunu kaydetti.Haberde, Endonezya’nın uzun yıllardır Rusya’dan petrol ithal etmediği kaydedilirken Rus petrolün, G7’nin belirlediği tavanın üzerindeki fiyattan alımın ülkeyi ABD yaptırımlarına karşı savunmasız hale getirebilir.
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financial times, endonezya, joko widodo, petrol
financial times, endonezya, joko widodo, petrol
Endonezya, Rus petrolünü alma olasılığını değerlendiriyor
19:20 12.09.2022 (güncellendi: 19:24 12.09.2022) Abone ol
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, artan enerji fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.
Financial Times, artan enerji fiyatları bağlamında, Endonezya’nın Rus petrolünü alma olasılığını değerlendirdiğini belirtti.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, “Her zaman tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Eğer bir ülke varsa ve en iyi fiyat veriyorsa, elbette. Çözüm bulmak istiyoruz” diye açıkladı.
Widodo, ülke yönetiminin, “enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli kaynaklar bulmak zorunda” olduğunu kaydetti.
Haberde, Endonezya’nın uzun yıllardır Rusya’dan petrol ithal etmediği kaydedilirken Rus petrolün, G7’nin belirlediği tavanın üzerindeki fiyattan alımın ülkeyi ABD yaptırımlarına karşı savunmasız hale getirebilir.