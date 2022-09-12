https://sputniknews.com.tr/20220912/endonezya-rus-petrolunu-alma-olasiligini-degerlendiriyor-1061102832.html

Endonezya, Rus petrolünü alma olasılığını değerlendiriyor

Endonezya, Rus petrolünü alma olasılığını değerlendiriyor

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, artan enerji fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T19:20+0300

2022-09-12T19:20+0300

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dünya

financial times

endonezya

joko widodo

petrol

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Financial Times, artan enerji fiyatları bağlamında, Endonezya’nın Rus petrolünü alma olasılığını değerlendirdiğini belirtti.Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, “Her zaman tüm seçenekleri değerlendiriyoruz. Eğer bir ülke varsa ve en iyi fiyat veriyorsa, elbette. Çözüm bulmak istiyoruz” diye açıkladı.Widodo, ülke yönetiminin, “enerji ihtiyacını karşılamak için çeşitli kaynaklar bulmak zorunda” olduğunu kaydetti.Haberde, Endonezya’nın uzun yıllardır Rusya’dan petrol ithal etmediği kaydedilirken Rus petrolün, G7’nin belirlediği tavanın üzerindeki fiyattan alımın ülkeyi ABD yaptırımlarına karşı savunmasız hale getirebilir.

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financial times, endonezya, joko widodo, petrol